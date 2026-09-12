Пеевски: Ще поправим една несправедливост за електромерите на хората
ДПС-Ново начало внася законова промяна, за да не плащат гражданите
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ДПС-Ново начало внася законова промяна, за да не плащат гражданите
Председателят на надзора на ЕРМ Запад обясни защо януари винаги е по-скъп, защо няма изравняване и защо България вече внася над 10% от електроенергият...
Нова Заповед за периодичността на проверките
Предложението е на Българския енергиен и минен форум
Очаква се повишение на ток за домакинствата
Целта е да се види дали компаниите доставят реалната услуга, за която потребителите плащат...
Във връзка с новите цени на електроенергията, които влизат в сила от 01 юли 2016 г., „ЧЕЗ Разпределение България" АД започва извънредно отчитане на ел...
Жителите на ромския квартал в Благоеврград „Предел махала" обградиха екипи на ЧЕЗ, които опитаха да поставят нови електрически табла. Няколко десетки...
Родната Темида ще трябва да се произнесе по спора на каква височина да се монтират електромерите. Повод за дебата от София до Люксембург са десетките...
София. Много малка е вероятността за грешка в показанията на електромерите. Това заяви пред Нова тв председателят на Комисията по енергетика в Народн...
София. По разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов започва проверка на отчитането на месечните сметки за ток. Това става ясно от стенограма...
ЧЕЗ започва планова подмяна на електромери на територията на Западна България, съобщиха от пресцентъра на ЧЕЗ. Подмяната ще бъде извършена в периода 1...
София. Извънредно отчитане на всички електромери ще извършат служители на ЧЕЗ до 15 януари. Проверките са заради новата цена на тока. В тази връзка 35...
Стара Загора. EVN България ще отчита електромерите на своите клиенти от Югоизточна България по коледните и новогодишни празници по редовния месечен гр...
Варна. "Енерго-про" ще предупреждава ,че температурите падат и се задават по–високи сметки за ток. Имаме опит от миналата зима ,каза управителят на д...
Сградите с класове като електроуредите според разходите за отопление
Свалят устройствата на бандитите в петък и ги връщат пренавити в неделя