ДПС иска парламентарно разследване на „Капитал“ и Прокопиев

Парламентарната група на ДПС ще внесе предложение за създаване на временна анкетна комисия, която да установи данни и обстоятелства за нерегламентирано влияние върху политически, икономически и обществени процеси от страна на икономическо-олигархичния кръг „Капитал“, оглавяван от Иво Георгиев Прокопиев. Това съобщиха от партията тази сутрин, като уточниха, че инициативата ще бъде депозирана още днес в Народното събрание.

Целта е да се изясни дали и в каква степен този кръг е оказвал въздействие върху ключови решения в държавата. Темата отново излиза на преден план на фона на натрупани обществени съмнения и политическо напрежение.

В мотивите към предложението се посочва, че близо две десетилетия в обществено-политическия живот понятието „олигархичен модел“ неизменно се свързва с т.нар. кръг „Капитал“, начело с Иво Прокопиев. Според вносителите този кръг е разглеждан като трайно присъствие в управленските процеси в страната, особено след 2009 г., чрез участие на свързани с него лица в различни нива на властта.

От ДПС твърдят, че става дума за влияние, проявяващо се чрез присъствие в политическата система, както и в законодателната, изпълнителната, местната и съдебната власт. В документа се подчертава, че според публични възприятия моделът функционира чрез мрежа от взаимосвързани структури - политически партии, медии, неправителствени организации, експертни кръгове и икономически субекти, които действат паралелно на държавата.

В мотивите се казва още, че подобна екосистема поражда обосновани и доказуеми съмнения за зависимости и за упражняване на значително влияние върху публични органи и ресурси. Според вносителите не бива да съществува „сива зона“, в която ключови решения за бъдещето на държавата да се възприемат като резултат от задкулисни зависимости, а не от прозрачен демократичен процес.

От партията определят създаването на временна анкетна комисия като акт на институционална отговорност. Според тях това е инструментът, чрез който Народното събрание може да възстанови своята конституционна роля на върховен представителен орган и да упражни контрол върху процесите, засягащи обществения интерес.

