Пеевски гласува и обяви: Избрах държавата на хората!

Делян Пеевски, лидер на ДПС и водач на листите в Благоевград и Кърджали, упражни правото си на глас рано тази сутрин. Той даде своя вот точно 17 минути след 8:00 часа в село Бабяк, община Белица, в секция, разположена в обновеното училище „Св.св. Кирил и Методий“.

Изказването му след гласуването бе насочено към избора пред българските граждани и посоката на развитие на страната. Пеевски подчерта значението на стабилността и държавността в настоящия момент.

„Днес българските граждани избират в каква държава искат да живеят и на кого ще поверят отговорността за бъдещето си. Аз избрах държавата на хората! За да има повече държавност, просперитет и сигурност за хората!“

С тези думи той коментира участието си във вота, като акцентира върху необходимостта от силни институции и устойчиво управление.

Изборът му да гласува в малко планинско населено място също бе възприет като символичен жест към хората извън големите градове.

