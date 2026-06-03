Айтен Сабри: Не трябва да допускаме пенсионерите да бъдат разделени на две категории

"Пандемията може да е останала в миналото, но нейните социални и здравни последици продължават да са част от ежедневието на много български семейства. Затова от ДПС считаме, че държавата не трябва да отстъпва от ангажимента си към най-уязвимите граждани и да не бъдат допускани да бъдат взети решения, които водят до тяхната финансова несигурност."

Това заяви зам.-председателят на Народното събрание и на ПГ на ДПС и НС Айтен Сабри от парламентарната трибуна.

"Медицинските специалисти все по-често говорят за дългосрочните последици от ковид кризата. Наред с това сме свидетели на непрекъснато нарастване на разходите за здравеопазване. Всеки от нас е виждал възрастни хора пред пощенските колонове, пред банкоматите, когато дойде време да си получават пенсията.

За тях тези шестдесет лева не са статистика. Те са седмица лекарства, сметки за ток, за храна, за отопление и други необходими консумативи, които трябва да използват през месеца. Да, чухме аргументите, че ковид добавките нарушават осигурителния характер на пенсионната система", каза още зам.-председателят на парламента.

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