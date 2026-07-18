Изненадващо предложение за нова държава в Европа!

Франция, Германия, Испания, Италия, Полша и Нидерландия трябва да образуват федерация в рамките на Европейския съюз, за да не се превърне континентът във васал на САЩ и Китай. Това заяви бившият министър на икономиката на Франция Брюно Льо Мер в интервю за френския вестник Le Figaro.

Според него подобна федерация трябва да има собствена конституция и столица и ще бъде решаващата сила в ЕС, тъй като ще разполага с квалифицирано мнозинство. „Тя ще действа като единна държава. Тя ще ни позволи да преодолеем непоносимите технократски забавяния на Брюксел“, коментира Льо Мер. Идеята за Европа на две скорости не е нова, като през последните месеци се обсъждаха и варианти за ограничени права за бъдещите страни членки.

Бившият френски министър отправи остра критика към САЩ, заявявайки, че те вече не са съюзник, а се „държат като наши противници“. „Барак Обама ни изостави в Сирия, Джо Байдън торпилира договора за френски подводници в Австралия, Доналд Тръмп налага мита – какво повече ни е нужно, за да разберем?“, попита той. Според Льо Мер европейците трябва да се освободят от „манията си по Съединените щати“ и да изградят своя политическа независимост на фона на милитаризацията на международните отношения. Думите му идват в контекста на все по-сериозни дебати за отбрана без САЩ.

Льо Мер предупреди, че многостранни организации като НАТО могат да престанат да съществуват и Европа може да се окаже сама пред заплахи като Русия на Владимир Путин. „Трябва да ускорим превъоръжаването на Европа“, заяви той и призова за масово въоръжаване с дронове и ракети с голям обсег. Крайната цел, според него, трябва да бъде създаването на общоевропейска армия с интегрирани командни структури, като ядреното възпиране остане френски прерогатив. Идеята обаче среща и сериозна съпротива сред някои от лидерите в ЕС.

По отношение на Украйна Льо Мер смята, че Европа е изпълнила дълга си, но страната не трябва да се присъединява към ЕС веднага. По думите му абсолютен приоритет е по-дълбоката интеграция на съюза, а не неговото разширяване. „В противен случай, след по-малко от пет години, ще се превърнем във васали на Китай и Съединените щати“, каза той.

Бившият министър призова и за промяна в подхода към Китай, като Европа трябва да преговаря с Пекин колективно, а не всяка държава поотделно. Той даде пример как като министър е наложил мита от над 35% върху субсидирани китайски електрически автомобили като „първа стъпка към възстановяването на баланса“.

Запитан дали ще се кандидатира за президент на Франция през 2027 г., Льо Мер отговори, че „води битката на идеите“ и че „идеологическата смелост ще донесе победата“.