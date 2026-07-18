Напрежението расте! Спор за взривени танкери в Ормузкия проток

Американските въоръжени сили нанесоха седма поредна нощ на въздушни удари срещу военни обекти в Иран, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че временното примирие между двете страни е приключило.

От Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщиха, че са били поразени обекти за наблюдение, военна логистична инфраструктура, подземни складове за оръжие и морски способности.

„Американските сили използваха изтребители, безпилотни летателни апарати, бойни кораби и други средства“, се казва в официалното съобщение.

Спор за взривени танкери в Ормузкия проток

Междувременно иранската Революционна гвардия (IRGC) заяви, че два петролни танкера са се взривили, преминавайки през миниран участък в Ормузкия проток.

От CENTCOM категорично отхвърлиха информацията.

„Както повечето твърдения на IRGC, и това е невярно“, написаха от американското командване в социалната мрежа X.

Заради продължаващата размяна на удари корабният трафик през стратегическия Ормузки проток, през който преминава близо една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, остава силно ограничен.

Взривове в Иран и прехванати ракети над Йордания

Ирански държавни медии съобщиха за експлозии в град Язд, на остров Кешм и в пристанището Бандар Абас.

От своя страна въоръжените сили на Йордания съобщиха, че през нощта са прехванали 10 ирански ракети, навлезли във въздушното пространство на страната. По данни на властите няма жертви или материални щети.

Нови взаимни обвинения

В петък иранските въоръжени сили обявиха, че са атакували американски военни бази в Кувейт, Бахрейн, Йордания и за първи път – в Сирия. Вашингтон отрече тези твърдения.

Американската страна на свой ред отхвърли обвиненията на Техеран, че при ударите са били поразени цивилни обекти като мостове, железопътна гара и летище.

Според местните власти в иранската провинция Хормозган при атаките са загинали седем души.

Конфликтът между САЩ и Иран навлезе в седма поредна нощ на военни действия, след като мирните преговори между двете страни се провалиха, а напрежението около Ормузкия проток продължава да поражда опасения за глобалните енергийни доставки.