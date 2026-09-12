Тръмп към Иран: "Вие сте луди и глупави", те отвръщат с тежки думи
Той отхвърли твърденията, че целта му е да принуди Иран да се върне на масата за преговори
Следете всички новини, анализи и коментари за Бахрейн. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той отхвърли твърденията, че целта му е да принуди Иран да се върне на масата за преговори
Според местните власти в иранската провинция Хормозган при атаките са загинали седем души
Техеран обяви „екзистенциална война“, а Вашингтон разшири атаките срещу ракетни обекти и крайбрежната отбрана
Ормузкия проток отново е ябълката на раздора
Хора от Южен Иран останаха без вода в жегата
От ОАЕ съобщиха, че системите за противовъздушна отбрана са активирани
В региона са разрешени полети от време на време
Няма да позволя на терористи да държат света за заложник, закани се Тръмп
Българинът е специален гост на Азиатските юношески игри в Манама
Изкачи се на седмата позиция в генералното класиране във Формула 3
За бахрейнците това е втора титла в последните три издания на турнира
Българският щангист подобри собствено постижение
Посещението на крал Хамад бин Иса Ал Халифа днес отбеляза 25-ата му годишнина от идването на власт
Рашид Ал Халифа гостува на своя куратор Стефан Стоянов в София
“Биковете” не са печелили на пистата от 10 години
Синът на легендарния състезател спечели сезона във Формула 2
Ботас спечели квалификацията за Гран при на Сахир
Пилотът няма фрактури, а само обгаряния по ръцете
Световният шампион с победа №95
Кола на сигурността заради обърнатия болид на Ланс Строл