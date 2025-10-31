Насар проговори от Бахрейн

Суперзвездата във вдигането на тежести - Карлос Насар, от няколко дни е в Бахрейн.

Талантът е в компанията на агента си Николай Жейнов. Българинът е специален гост на Азиатските юношески игри в Манама.

Ето и първите думи на Насар, откакто е в Бахрейн:

"Радвам се, че съм част от Азиатските младежки игри, в които участват 67 държави. Видях доста млади спортисти с хъс и воля, готови да се доказват пред света както бях и аз преди не много години.

Благодаря на организаторите за поканата и невероятното посрещане, както и за усилията, които влагат, за да превърнат тези игри в празник на младостта и спорта."

Не е тайна за никого, че именно от арабските страни идват многомилионните оферти, с които се опитват да изкушават родния суперталант през последните години.

