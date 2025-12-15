Левски, ЦСКА и Лудогорец в невиждана трансферна битка за българска звезда

Левски, ЦСКА и Лудогорец влизат в невиждана до момента трансферна битка! Родните грандове ще направят всичко възможно да вземат голямата звезда на Славия Кристиян Балов.

Мениджърът на 19-годишния футболист, който има договор с "белите" до края на сезона, се е срещнал с представители и на трите клуба.

"Агентът на Кристиян беше три дни в София. Той работи за една от най-големите агенции в Швейцария. Дойде тук, за да разбере каква точно е ситуацията. Срещна се с ръководствата на Левски, ЦСКА и Лудогорец. Тук трябва да кажа, че той ще остане и през пролетта в Славия. Наистина има голям интерес към него. Разговаряли сме с ръководството на клуба. В много добри отношения сме. Винаги са се грижили за сина ми", заяви пред Тема спорт бащата на Балов - Теодор Балов.

Той потвърди още, че и чуждестранни клубове искат крилото.

