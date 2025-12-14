Ван Дайк се произнесе за Салах

Капитанът на Ливърпул Върджил ван Дайк иска Мохамед Салах да остане в клуба и ще продължи да разговаря с нападателя, след като той замине за Купата на африканските нации.

33-годишният футболист трябва да се присъедини към Египет, след като отбеляза завръщането си в отбора с асистенцията за втория гол на Юго Ектике при победата с 2:0 над Брайтън и може да пропусне седем мача от първенството, ако стигнат до финала.

Но докато той отсъства, клубът ще продължи разговорите с неговите представители в опит да изглади проблемите, които доведоха до експлозивния му изблик миналия уикенд, когато той намекна, че непосредственото му бъдеще може да е другаде, след като беше резерва в три поредни мача.

Ван Дайк разговаря с дългогодишния си съотборник след това и през цялата седмица, след като Салах беше оставен извън групата за гостуването на Интер Милано в Шампионската лига.

„Говоря с него за всичко. Казах му, че искам да остане“, каза Ван Дайк пред английските медии.

„Бих искал да го имам наоколо, тъй като е един от лидерите, но факт е, че той отива на Купата на африканските нации. Ще бъдем във връзка през следващите дни и седмици, както винаги, и ще видим.

Пожелавам му всичко най-добро - и да се завърне. Надявам се. Нямам контрол върху това. Надяваме се, че ще бъде абсолютно успешен там и всички се надяваме, че ще се завърне, за да бъде важен за останалата част от сезона.

Но от друга страна, всички ние знаем, че във футбола няма нищо сигурно. Той е много важен - и все още е, както виждате с още една асистенция, но има и други страни в тази ситуация.“

Ливърпул завърши бурна седмица, като удължи серията си без загуба до пет мача с трета победа и две поредни чисти мрежи.

„Вдигна се прекалено много шум. Като капитан трябва да се справя с това как момчетата реагират и те реагираха перфектно. Мо, в крайна сметка, също реагира перфектно“, добави нидерландецът.

Докато балансираше настроенията в съблекалнята, Ван Дайк се оказа и важен съюзник на мениджъра Арне Слот, който изглежда е преодолял бурята от девет загуби в 12 мача.

„Има много шум, натиск от външния свят и с право, тъй като не сме близо до нивото, което показвахме миналия сезон. Но лично гледайки го и от разговорите, които водим ежедневно, мисля, че той се справи много добре. Този ​​момент е много добър, за да видим как всички реагират. Мисля, че мениджърът се е справил перфектно", каза още ван Дайк, пише gol.bg.

