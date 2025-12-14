Локо Пловдив стигнаха до четвъртфиналите за Купата на България

Локомотив Пловдив не изпита никакви проблеми и победи Монтана с 4:0 в осминафинален мач от турнира за Купата на България. "Смърфовете" стигнаха до четвъртфиналите в надпреварата след попадения на Хуан Переа, който се разписа на два пъти, Ефе Али и Каталин Иту, който оформи крайния резултат, предаде "Топ спорт".

В първите 15-тина минути не се случваше нищо интересно на терена. Темпото бе спокойно и не се стигаше до голови положения.

В 26-ата минута Хуан Переа отбеляза. С чудесно подаване Каталин Иту изведе Севи Идриз в наказателното поле. Той преодоля Соломон Джеймс и вратаря Васил Симеонов, а след това центрира към Переа, който дебнеше на втора греда. Той бе оставен сам и необезпокояван отбеляза с глава за 1:0 на празна врата.

В 34-ата минута Хуан Переа отново отбеляза. Каталин Иту стреля от дистанция, а Васил Симеонов изби доста неуверено, след което Переа направи добавка на празна врата, която се превърна в попадение - 2:0 за "смърфовете".

В 40-ата минута Ефе Али направи резултата 3:0. Ивайло Иванов центрира от свободен удар и качи топката на главата на Али, който без проблем оформи класическия резултат.

Четири минути след това Монтана остана с 10 души на терена, след като Ариан Маршуля изпусна нервите си и удари Хуан Переа без топка и напълно резонно получи червен картон.

В 52-ата минута Хуан Переа получи и шутира, но топката срещна десния страничен стълб. Андрей Киндриш опита добавка, но Симеонов улови.

В 59-ата минута Каталин Иту направи резултата 4:0. Севи Идриз подаде на Иту, който напредна и с прецизен диагонален удар не остави шансове на Симеонов.

