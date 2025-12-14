Голмайсторски рецитал на Скамака донесе успех на Аталанта в Италия

Аталанта постигна трудна победа с 2:1 над гостуващия Каляри в среща от 15-ия кръг на италианската Серия А. Двубоят се оказа далеч по-оспорван от очакваното, а развръзката дойде в последните минути.

Големият герой за домакините беше Джанлука Скамака, който реализира и двете попадения за бергамаските. Италианският национал откри резултата още в 11-ата минута, но Каляри успя да се върне в мача в 76-ата минута чрез Джанлука Гаетано.

Само пет минути след изравнителния гол Скамака отново се оказа на точното място и с второто си попадение в срещата донесе трите точки на Аталанта. В добавеното време гостите стигнаха до нов гол, който обаче не беше зачетен заради засада.

С този успех Аталанта се изкачи до 11-ата позиция в класирането с 19 точки, докато Каляри остава на 16-о място с актив от 14 точки.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 15-ия кръг на Серия "А":

Торино - Кремонезе - 1:0

Парма - Лацио - 0:1

Аталанта - Каляри - 2:1

В неделя:

Милан - Сасуоло

Удинезе - Наполи

Фиорентина - Верона

Дженоа - Интер

Болоня - Ювентус

В понеделник:

Рома - Комо

От петък:

Лече - Пиза - 1:0

Милан води в класирането с актив от 31 точки, колкото има и вторият Наполи. Следват Интер с 30, Рома с 27, Болоня с 25, Комо с 24, Ювентус с 23, Лацио е с 22 и други.

