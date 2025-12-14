Звезден финал за Купата на НБА

Ню Йорк Никс и Сан Антонио Спърс ще се изправят един срещу друг във финала на третото издание на Купата на Националната баскетболна асоциация, след като спечелиха драматичните си полуфинали. Двубоят за трофея ще се играе на 16 декември в Лас Вегас и обещава сблъсък между два отбора в отлична форма и с големи звезди на паркета.

Никс си осигуриха мястото на финала след зрелищна победа над Орландо със 132:120, като Джейлън Брънсън направи мач на сезона и взриви първото полувреме с 25 от рекордните си 40 точки. Карл-Антъни Таунс добави 29 точки, а успехът бе пети пореден за Ню Йорк през сезона в НБА, затвърждавайки отличната серия на тима.

В другия полуфинал Сан Антонио измъкна инфарктна победа над Оклахома Сити Тъндър със 111:109, с което нанесе едва втората загуба на съперника в 26 мача този сезон. Голямата новина бе завръщането на Виктор Уембаняма, който след 12 мача отсъствие заради контузия на прасеца влезе от пейката и реши мача в последната четвърт с 15 от своите 22 точки, добавяйки и девет борби само за 20 минути игра. Девин Васел реализира 23 точки, а Де'Аарън Фокс и Стефон Касъл прибавиха по 22 за Спърс.

За Оклахома Сити Шей Гилджъс-Александър вкара 29 точки, но серията от 16 поредни победи на Тъндър бе прекъсната, като тимът не беше губил от 5 ноември срещу Портланд. Междувременно Орландо, воден от Джейлън Съгс с 26 точки и Паоло Банкеро с 25, отпадна за първи път от шест мача в турнира.

Финалът в Лас Вегас събира горещ Никс и вдъхновен Спърс с възродения Уембаняма и обещава спектакъл, който може да се превърне в най-яркия момент от историята на Купата на НБА.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com