13 точки от Везенков при нелепа загуба на Олимпиакос
Отборът допусна поражение със 77:89 при гостуването си на Реал Мадрид
Той претърпя три контузии за година и половина
Крилото трябваше да се включи в подготовката на българите след контролите с Румъния
Бъдещето на баскетболиста е несигурно
Най-добрият български баскетболист направи много силен сезон в Евролигата при завръщането си в "Олим...
Легендарният Карим Абдул-Джабар, който игра 20 сезона в НБА, е втори в класацията
Българинът вече заема трето място по общо брой подобни награди
Звездата пропусна двубоя от гръцкото първенство срещу АЕК в неделя
Неговият асистент Дъг Кристи ще бъде временен треньор на отбора
За победата на Бостън Селтикс най-резултатен с 31 точки бе Джейсън Тейтъм
Интерес към 28-годишния българин има от страна на Бруклин Нетс
Причината отново е нарушаване на Етичния кодекс и интегритет и участие в залози
Той започна мача на резервната скамейка, но се появи в края на първата четвърт
За Сакраменто Кингс сега предстои серия от седем гостувания
Той записа 14 точки, 2 борби и 1 асистенция
Този път Везенков записа над 8 минути на терена, в които отбеляза 2 точки
Сакраменто Кингс победи със 123:92 Мемфис Гризлис като гост
С успеха Сакраменто прекъсна негативната серия от две последователни загуби
Пореден повод им даде домакинската загуба с 98:110 от Минесота Тимбъруулвс
Той е бил опериран в Университетската болница в Лос Анджелис