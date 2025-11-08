Везенков блести при победата на Олимпиакос над Партизан

Александър Везенков и Олимпиакос постигнаха поредна победа в баскетболната Евролига. Гръцкият гранд се наложи над сръбския Партизан в Пирея, а българският капитан на националния отбор отново бе сред най-добрите на терена. Срещата предложи равностойна битка до последната четвърт, когато домакините показаха характер и наложиха волята си.

Българинът, който не спира да впечатлява

Везенков продължава да доказва защо е сред най-постоянните и уважавани баскетболисти в Европа. В двубоя срещу Партизан той започна като титуляр и остана на паркета 33 минути, през които записа 14 точки, 4 борби и 2 асистенции. Неговата игра под коша и спокойствието в ключовите моменти помогнаха на Олимпиакос да преодолее колебливото начало и да наложи темпо, което съперникът трудно удържа.

Българинът бе сред основните стълбове в защитата и имаше решителен принос в серията от шест безответни точки в последната част, която върна отбора в мача. Публиката в Пирея го изпрати с аплодисменти, а гръцките медии отново подчертаха лидерството и постоянството му.

Обратът, който върна усмивките в Пирея

Олимпиакос показа търпение и характер след изоставащо първо полувреме, завършило с аванс от 39:38 за Партизан. Сърбите дори поведоха с осем точки в началото на последната четвърт, но домакините реагираха мощно. Серията от 6:0, точните наказателни удари на Тайлър Дорси и ключовата тройка на Шакил Маккисик обърнаха мача.

В заключителните минути Олимпиакос доминираше под коша, печелейки борбата с 40 срещу 26 овладени топки. Томас Уолкъп бе най-резултатен с 15 точки, а Везенков допълни впечатляващия колективен успех. След мача треньорският щаб похвали отбора за дисциплината и концентрацията в защита.

Олимпиакос-Партизан

Срещата в Пирея беше един от най-оспорваните двубои от деветия кръг на Евролигата. Партизан водеше през по-голямата част от третата четвърт, но загуби инициативата в решителните минути. Дуейн Уошингтън бе най-резултатен за сръбския тим с 20 точки, но това не стигна за успех. За Олимпиакос победата бе шеста от началото на сезона и втора поредна. След нея гръцкият шампион зае четвъртата позиция в класирането, докато серията на Партизан без победа достигна четири мача.

Жалгирис-Валенсия

В Каунас литовският Жалгирис продължи впечатляващото си представяне с успех над Валенсия. Домакините водеха през по-голямата част от срещата, а в последната четвърт затвърдиха надмощието си благодарение на стабилната си защита и по-добрата стрелба от тройката. Силвен Франсиско бе лидер с 15 точки и 7 асистенции, а с победата Жалгирис оглави временното класиране с баланс 7-2. Испанският тим остава в средата на таблицата след поредното си поражение като гост.

Барселона-Реал Мадрид

В голямото испанско дерби Реал Мадрид наложи волята си над Барселона. Гостите показаха повече енергия и контрол, като натрупаха преднина още през първото полувреме и я задържаха до края. Трей Лайлс бе неудържим с 29 точки, а за каталунците най-резултатен беше Уил Клайбърн с 19. Реал вече има актив 5-4 и се изкачи до петото място, докато Барселона е девета със същия баланс.

Анадолу Ефес-Армани Олимпия Милано

Армани Олимпия Милано постигна ценна победа като гост в Истанбул след продължение. Италианците демонстрираха по-голяма издръжливост и хладнокръвие в края, реализирайки ключови стрелби от дистанция, които наклониха везните в тяхна полза. За Ефес това бе шеста загуба от началото на сезона и втора поредна, докато Милано записа четвърти успех и постепенно намира място в първата осмица на Евролигата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com