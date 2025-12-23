Семейството на Любо Пенев с емоционално разкритие за легендата

Семейството на Любослав Пенев обяви, че на 27 и 28 декември ще се проведе благотворителен турнир по минифутбол в подкрепа на легендарния футболист. Близките на Пенев разкриват, че той е приел новината от турнира в София с огромно вълнение и благодарност.

Ето какво пише в официалната страница на Пенев във Фейсбук:

"Скъпи приятели,

На 27–28.12 в Trinity Park, кв. Чайка, Варна ще се проведе благотворителен турнир по минифутбол в подкрепа на Любослав Пенев.

Каним всички, които обичат футбола и вярват в човечността и взаимната подкрепа, да се включат и да станат част от това обединяващо преживяване.

Записвания и информация: 0898 455 556

От името на нашето семейство благодарим на инициаторите и организаторите за сърцето и енергията, с които стоят зад тази кауза.

Турнирът в София на 21 декември е преминал с изключително голям интерес, много участници и невероятна, приятелска атмосфера. Всички са си тръгнали вдъхновени, а Любо прие новината с огромно вълнение и благодарност — именно тази подкрепа ни дава сили.

Очакваме ви във Варна — с отбор, с приятели и с отворено сърце."

С благодарност,

Семейството на Любослав Пенев

