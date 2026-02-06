Допинг скандал преди началото на Олимпиадата

Италианската биатлонистка Ребека Паслер беше отстранена от участие на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026, след като четири дни преди началото им е дала положителна допинг проба, съобщи Италианският национален олимпийски комитет (CONI).

По-рано в понеделник Италианската антидопингова агенция информира, че в пробата на състезателката са открити забранените вещества летрозол и метанол. Това е първият положителен тест, отчетен, откакто националните отбори започнаха да пристигат в северния италиански град преди старта на игрите на 6 февруари.

"След като получи уведомление от Международната агенция за тестване, че спортистката Ребека Паслер е дала положителна проба, CONI нареди незабавното ѝ изключване от отбора, състезаващ се на Олимпийските игри в Милано Кортина 2026", се посочва в изявление на CONI.

24-годишната Паслер, чието най-силно постижение е 11-то място в женската щафета 4x6 км на Световното първенство по биатлон през 2024 г., сега може да бъде изправена пред продължителна забрана за участие в състезания.

Положителната проба нанася удар върху имиджа на страната домакин в дните непосредствено преди началото на Игрите. Президентът на Италианската федерация по зимни спортове (FISI) Флавио Рода заяви, че организацията му разследва случая.

"Изключително важно е да разрешим този въпрос и да изясним всички недоразумения, които биха могли да окажат сериозно влияние върху кариерата на Ребека и репутацията на федерацията", каза той в изявление.

Най-силният български отбор в историята?

Вече отброяваме дните до началото на Зимните олимпийски игри в Италия, а паралелно с това идват и надеждите за силно българско представяне.

Преди няколко дни президентът на БОК Весела Лечева изрази смело твърдение, че това е най-силният зимен български отбор в историята, като по всичко личи, че тя очаква и запомнящо се представяне.

Чакането е дълго. Последният ни медал от Зимна олимпиада дойде през 2006 година, когато Евгения Раданова завърши втора на дисциплината 500 метра в шорттрека.

Имаме общо шест отличия от Зимни олимпийски игри, като единстевното злато остава това на Екатерина Дафовска от Нагано през 1998-а, когато тя триумфира в индивидуалната дисциплина.

Сега най-големите ни надежди са насочени към сноуборда, където Радослав Янков и Тервел Замфиров могат да се похвалят с престижни победи в Световната купа - успехи, които им дават увереност, че могат да победят елита в този спорт и на най-големия форум. Същото в пълна степен важи и за Малена Замфирова

Естествено, ще следим и с интерес слалома в алпийските ски с участието на Алберт Попов, както и ски скоковете на Владимир Зографски. В тези спортове обаче конкуренцията винаги е убийствена.

Българско изригване по всяко време може да дойде и в биатлона, като там женският ни състав е в по-добро състояние към момента. Лидерът в състава Милена Тодорова може да се похвали с класиране в тройката в старт за Световната купа - нещо, което не ни се бе случвало от 20 години.

И разбира се, надежди за добро представяне ни вдъхва също Александра Фейгин, която се утвърди в елита на световното фигурно пързаляне.

