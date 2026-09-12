Допинг скандал преди началото на Олимпиадата
Ребека Паслер беше отстранена от участие
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Ребека Паслер беше отстранена от участие
Във връзка с публикуваната по-рано информация от International Testing Agency (ITA)
И Джокович взе отношение по допинг скандала
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