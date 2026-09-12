Всичко за Допинг Скандал

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Сако си призна за допинга

Сако си призна за допинга

Спипаният с допинг защитник на "Ливърпул" Мамаду Сако си призна прегрешението индиректно. Френският национал отказал "Б" пробата да бъде отворена, с к...

27 април | 19:45
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Оневиниха Габи Петрова

Оневиниха Габи Петрова

Международната федерация по лека атлетика (IAAF) отмени временното спиране на правата на Габриела Петрова, информира atletikalokomotiv.com. Днес от це...

18 април | 13:21
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