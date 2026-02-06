Свиреп скандал преди началото на Олимпиадата

Световната антидопингова агенция може да започне официално разследване, ако се появят доказателства, че ски скачачи си инжектират хиалуронова киселина в пениса, за да подобрят спортните си резултати. Звучи като фалшива новина, но всъщност става дума за напълно реален казус, който вече се обсъжда около Зимните олимпийски игри.

Германският вестник Bild първи съобщaва, че някои състезатели си поставят подобни инжекции непосредствено преди официалните измервания за състезателните си костюми.

Но какво представлява хиалуроновата киселина? Според Международната федерация по ски и сноуборд веществото не е забранено в спорта. То обаче може временно да увеличи обиколката на пениса - с един до два сантиметра - като ефектът може да се запази до 18 месеца.

Идеята е следната: ако при измерванията тялото в областта на слабините изглежда по-обемно, костюмът може да бъде ушит с малко по-широка кройка. А това може да подобри аеродинамиката на костюма по време на полета - фактор, който в ски скоковете е решаващ.

„Всеки допълнителен сантиметър по костюма има значение. Ако той има с около 5% по-голяма площ, летиш по-далеч“, казва пред BBC директорът на мъжките състезания по ски скокове във FIS Сандро Пертиле.

Попитан за твърденията на Bild по време на пресконференция на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, генералният директор на Световната антидопингова агенция Оливие Нигли заяви, че не е запознат с детайлите на ски скоковете и дали такава практика би могла да подобри резултатите.

„Ако подобна информация излезе наяве, ще я разгледаме и ще преценим дали е свързана с допинг. Ние не се произнасяме по други методи за подобряване на представянето“, добави той.

Президентът на агенцията, полякът Витолд Банка, също коментира темата с шега: „Ски скоковете са много популярни в Полша, така че обещавам, че ще проверя.“

Директорът по комуникациите на Международната федерация по ски и сноуборд Бруно Саси каза пред BBC Sport: „Никога не е имало никакви индикации - камо ли доказателства - че който и да е състезател е използвал инжекции с хиалуронова киселина, за да се опита да получи конкурентно предимство.“

Преди началото на всеки сезон ски скачачите преминават през измервания с 3D скенери на тялото, като по време на процедурата трябва да носят само „еластично, прилепнало по тялото бельо“. Според правилата костюмите могат да имат отклонение от едва 2 до 4 сантиметра, а при вземането на мерките се отчита и областта на слабините, за да се гарантира, че екипировката не надвишава позволените размери. В тази зона допустимото отклонение не може да бъде повече от 3 сантиметра.

В миналото вече е имало опити за подобряване на резултатите чрез манипулиране на костюмите.

През август норвежките олимпийски медалисти Мариус Линдвик и Йохан Андре Форфанг получиха тримесечни наказания заради участието си в манипулиране на екипировката по време на състезанието на голямата шанца при мъжете на световното първенство в Трондхайм, Норвегия, през март, припомня boulevardbulgaria.

