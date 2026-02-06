Аферата “Петрохан” опърли “Промяната”

Мегаскандалът ще освети мръсните игри на „зеления октопод”, задкулисните зависимости в завладяната държава и най-тъмната страна на соросите у нас

Когато на 2 февруари 2026 г. гръмна новината, че трима яки мъже са намерени застреляни в главите в хижа „Петрохан“, а около тях е имало калашници и военно оборудване, за всеки разумен човек в държавата стана ясно, че нещо голямо и много тъмно излиза на бял свят. Пети ден аферата „Петрохан“ тресе държавата – превзе медиите, отекна в политиката и вече опърли „Продължаваме промяната“. Загадката не само не се разплита. Напротив - тя всеки ден завързва нови възли около нови хора на все по-високи нива.

Осветяването на истината около тройното убийство в хижата на смъртта върви в три линии: трафик на накотици, хора и оръжие, педофилска мрежа и политическа линия. Коя е истинската – разследването мълчи. Но фактите, които излизат и по трите, са зловещи.

Най-охраняваната хижа

Мистерията започна от самите трупове. Жертвите са Ивайло Иванов (49 г.), Дечо Василев (45 г.) и Пламен Статев (51 г.). По професии са счетоводител, природозащитник и бизнесмен, по дейност – нещо като частни рейнджъри.

Двама от мъжете са застреляни от упор в слепоочието, третият под брадичката. Класическа екзекуция, крайно нетипична за битов скандал или пиянска свада, разкри разследващият журналист Григор Лилов. Нещо повече – около труповете има техника за милиони: видео и термокамери, сигнални датчици, дронове за наблюдение, включително инфрачервено с радиус на действие над сто километра. Такава техника не се ползва от пазители на гората, както разни умни и красиви анализатори нарекоха тримата убити в първите дни на аферата. Подобна екипировка и оборудване ползват спецчастите по света. Това обяснява защо сградата е вардена като зеницата на очите, включително с калашници, американски карабини, телени мрежи, електропастири и три кучета вълкодави. Когато нещо се пази така, то не е нито за гости, нито за забавления, отбеляза Лилов. У нас е забранено притежаването на автоматични оръжия, включително и от охранителни фирми. Те са привилегия само на армията и специалните части. Присъствието на арсенала в хижата доказва само едно – обитателите й са имали протекция от много високо ниво. Първи са криминалистите от София, след това местните разследващи, линейката и пожарната. Ключова подробност е фактът, че първият етаж на хижата е овъглен от пожар. В него са изпепелени и трите кучета пазачи. Което означава, че за да останат в къщата, са били с човек, на когото се подчиняват. Първата версия бе, че хижата е била клетка за трафик на наркотици, хора и оръжие, а контраразузнаването е действало по сигнал на партньорска служба. Хижата е на пътя, за който има данни, че се ползва от каналджии на мигранти. Местни хора разказаха пред камерите на трите големи телевизии, че са виждали коли с твърде млади момичета, което пък породи версията за търговия с плът.

За да работи ДАНС, значи е застрашена националната сигурност, разкри експертът по национална сигурност ген. Румен Ралчев пред Bulgaria ON AIR.

Според ген. Ралчев, най-вероятно "рейнджърите" са помагали в борбата с нелегалния трафик, но той зададе въпроса дали това не е изместване, "за да си направят техен трафик". "Те са на една пътека, по която след 8 км се минава границата. Вила "Малина" е унищожена, но там периодично спят бежанци. Самата вила е на място, от което може да се ориентират хората. Били са във взаимоотношения с "Гранична полиция", но явно са имали допълнителна дейност", коментира той.

Местни хора разказват за невижданата охрана на цялата околност: „Пиле не можеше да прехвръкне“. В района непрекъснато се виждали въоръжени яки мъже в почти военно облекло. Кои са те?

Паравоенната структура

Разследващите официално потвърдиха, че тримата убити мъже са били част от неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ). Сдружението описва дейността си като насочена към опазване на природата. Най-странното е, че само 25 дни след създаването си, то сключва на 8 февруари 2022 г. споразумение с МОСВ за охрана на защитена територия, а преди дни подписалият документа екоминистър Борислав Сандов от кабинета на Кирил Петков бодро обяви пред БНР, че организацията била добра, защото подавала множество сигнали за незаконни сметища и нелегален дърводобив, разполагала е с дронове и е обхождала големи територии. За какво тогава й е бил необходим арсеналът в хижата?

Пак броени дни след създаването си странната Агенция се обявява като част и от европейска структура, в която обаче не знаят за това.

Най-интересното е, че по същото време, в което министър Сандов се сродява с „рейнджърите“ втори министър на „Промяната“ – МВР-шефът Бойко Рашков закрива РПУ-то в Годеч. Районът остава без полицейска закрила и охраната на практика поема „Агенцията“.

"Трябва да се върнем доста назад, за да видим как е формирано това НПО, как е сключено това споразумение. Други събития са настъпили през 2022 година - например, Бойко Рашков е закрил районното в Годеч, а "Гранична полиция" е изтеглена от града. Това са много въпроси, на които трябва да се намерят отговорите“, коментира бившият вътрешен министър Младен Маринов, сега депутат от ГЕРБ.

И тук въпросът става още по-политически. Един от спонсорите на НПО-то се оказа столичният кмет Васил Терзиев. Сред най-щедрите дарители пък е Саша Безуханова, бизнесдама свързана с „Отворено общество“ – структурата финансирана от Сорос. Питайте Саша Безуханова защо им е давала толкова неща, кметът Терзиев ги е подпомагал финансово. Една от най-големите охранителни фирми също участва. Откъде идват парите, от тиймбилдинги? Колко хора ще отидат и колко тиймбилдинги ще направят, ребром попита ген. Румен Ралчев.На този фон идва третата бомба, която цъка покрай аферата – имало ли е наистина педофилска мрежа? Местни хора разказват, че често виждали млади момчета покрай мъжете. Появи се информация за организирани в хижата лагери за духовно израстване на младежи. Каквото и да означава това? Бабата и дядото на едно от момчетата, участвало в лагер, подават сигнал до Държавната агенция за закрила на детето, но майката и хора от НПО-то ги притиснали и възрастното семейство оттеглило сигнала. Каква е връзката на майката с „рейнджърите“ остава загадка, която сипва масло в огъня на хипотезата, че в хижата е действала секта. Те са 100 процента педофилска мрежа, такава къща е имало и в Испания, заяви депутатът Димо Дренчев от „Възраждане“

Най-издирваният мъж

Причината за подозренията е човекът, който държи козовете за разплитане на аферата - Ивайло Калушев, собственикът на хижата, който е в неизвестност от 1 февруари, когато публикува във фейсбук стихотворението „Борба“ на Христо Ботев. В момента се издирва и е основен заподозрян. Той твърди, че е будист, аскет, водел деца на лагери в Непал. Представители на градската десница се прескачаха по медиите в четвъртък, за да представят Калушев като пещерняк, планинар, пазител на природата и най-вече герой. През 2010 г. помогнал са спасяването на заклещени в „Духлата“ хора. Днес е най-търсеният човек, основен заподозрян за тройното убийство.

И.ф. главният прокурор Борислав Сарафов заяви, че е шокиран както от престъплението, което нарече "един действителен Туин Пийкс", така и от дейността на неправителствената организация, която се е опитвала да изземе дейността на държавни институции. Сарафов смята, че изчезналият Калушев вече не е между живите и че това се чете в съобщение до майка му, което прилича на предсмъртно писмо.

Шефът на ДАНС Деньо Денев пък разказа, че още преди 2 години е проверявана дейността на „рейнджърите“ и резултатите били предадени на прокуратурата. Сарафов разкри, че родители отказват съдействие по разследването на ДАНС.

Каква е истината? Кълбото от криминални, икономически и политически интереси тепърва ще се разплита. Отсега едно е ясно аферата „Петрохан“ ще освети и мръсните игри на „зеления октопод“, задкулисните зависимости в завладяната държава и най-тъмната страна на соросите у нас.

