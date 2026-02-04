Полиция нахлу в гинекологичен център в "Люлин“ заради тайните записи

Полиция е нахлула във филиал на гинекологичния център, в който стана ясно днес, че жени са били записвани по време на прегледи с тайно поставени камери.

Около 19 часа униформени влезли в кабинетите в "Люлин" и лекарите помолили чакащите дами да напуснат, разказа една от тях пред "Стандарт".

Имало е около 5 жени за прегледи и 2 бременни жени, със половинките им, в нетърпеливо очакване да зърнат рожбите си през ултразвук.

Обяснено било на всички да си презапишат часовете.

Някои от жените коментирали, че се чувстват изключително неудобно, защото от години посещават кабинетите и само мисълта, че може да ги видят голи в порно сайтове ги побърква

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com