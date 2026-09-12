Голямата промяна на пътя: Един патрул ще проверява всичко
КАТ може да получи достъп до данни за тахографи, претоварване, тол такси и други нарушения в реално време
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КАТ може да получи достъп до данни за тахографи, претоварване, тол такси и други нарушения в реално време
Глобите за големи компании може да скочат до милиони евро, а Рила ще бъде следена с камери срещу пожари и бракониери
Благодарение на видеонаблюдението в луксозния имот на ул. "Москва" в Банкя
Само за четири дни полицията отчете над 900 нарушения, включително шофьор със 145 км/ч по бул. „България“
Нови рамки по Северната и Южната дъга ще следят движението с точност до 98-99%, а системата е част от проект за над 25 млн. лв.
Реалната превенция изисква много по-широк подход
Липсват и добри анализи
Черната статистика за периода до март тази година показва сериозен брой нарушения
МВР затяга контрола над джигитите на пътя
Проверки за алкохол, документи и мигранти, ограничения за тирове
Google обновява изображенията в Maps, за да отрази новата инфраструктура и бизнес среда
Дамите били помолени да напуснат
Общо 11 са камерите, поставени в санитарните помещения от 1 до 3 етаж в училището
Записите са били насочвани към компютъра в кабинета му
Родителите не знаели, в шок са
Съкровищата все още не са открити
Проф. Олег Асенов: Системата беше спяща красавица, но я събудихме – сега работи денонощно и без човешка намеса
Едно небрежно разрешение може да има сериозни последици, включително събирането на вашите лични данни
Тол камерите засичат средна скорост, но и следят за друго
Перископният телеобектив ще използва 1/1.4-инчов сензор