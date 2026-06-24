София включи очите на пътя срещу наглите шофьори

София поставя под тежък видеоконтрол най-нервните участъци от Околовръстния път. Общо 200 нови камери, монтирани на 35 рамки, вече са разположени по Северната и Южната дъга, съобщи БНР.

Устройствата са част от проекта „Национална интелигентна система за сигурност“, който включва общо 454 камери и договор за 25,2 млн. лв. без ДДС. Това вече не е обикновено наблюдение, а система, която трябва да хваща шофьорите в момента, в който превърнат пътя в лична писта.

Новите камери виждат повече от номера

Според общинския съветник Симеон Ставрев устройствата могат да покриват до три пътни ленти едновременно и да заснемат автомобили, движещи се със скорост от 10 до 320 км/ч., с точност над 98-99%. Системата разпознава регистрационните номера, вида и цвета на автомобилите, а специализираните камери в проекта са 220, допълнени от 234 обзорни устройства.

Контролът вече не се свежда само до превишена скорост. Камерите могат да засичат движение в грешна посока, неправилна смяна на лентата, навлизане в бус лента, обратни завои, преминаване на червено, каране без колан, телефон в ръката на водача, затъмнени стъкла, липса на каска при мотористи и нарушения на маркировката. При свързване с външен радар системата може да отчита и твърде висока или твърде ниска скорост.

Нощта няма да пази нарушителите

Кръглите устройства до камерите са инфрачервени прожектори, работещи на 850 nm. Те позволяват ясни нощни кадри без заслепяваща светкавица за шофьорите, което на практика маха едно от старите оправдания - че в тъмното контролът е по-слаб.

Системата се внедрява на ключови места - детелините на бул. „България“, бул. „Черни връх“, бул. „Александър Малинов“, „Ринг Мол“, Бояна, бул. „Цар Борис III“, бул. „Сливница“ и бул. „Ломско шосе“. Това са участъци, където висока скорост, рискови престроявания и агресивно каране от години превръщат движението в изпитание за нормалните водачи.

Центърът също влиза в нов режим

Обновява се и софтуерът на видеонаблюдението в центъра на София. Там вече има 14 рамки, а се планира още една - на „Петте кьошета“. Камерите са на ул. „Г. С. Раковски“ и булевардите „Дондуков“ и „Цар Освободител“, където преминаването на червено и рисковите маневри са ежедневна гледка.

От „Пътна полиция“ към СДВР обясниха, че устройствата ще обхванат целия външен ринг на София и над 35 кръстовища. Комисар Мартин Цурински заяви, че тенденцията е процесът да бъде напълно автоматизиран, а само за четири дни в София полицията е съставила 90 акта и 810 фиша за различни нарушения.

Големият въпрос е какво ще стане след снимката

Новите камери идват на фона на болезнен доклад на Сметната палата за Фонда за безопасност на движението. Институцията съобщи, че към юни 2025 г. във фонда стоят 523 млн. лв., докато катастрофите, ранените и тежко ранените растат, а над 50% от електронните фишове не се връчват в разумен срок. Одитът поставя и по-големия проблем - санкциите имат ефект само когато са справедливи, навременни и неизбежни.

Затова камерите сами по себе си няма да решат хаоса по пътищата, ако снимките потъват в процедури, а глобите идват месеци по-късно. София получава техника, която може да извади нарушителите от анонимност, но истинският тест е дали системата ще доведе до бързи и сигурни санкции. Защото джигитът не се плаши от камерата, а от сигурността, че след нея няма измъкване.

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