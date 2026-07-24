Дрога зад волана в Свищов, задържаха 18-годишна

Момиче на 18 години беше задържано при специализирана полицейска операция в Свищов, след като тестът му за наркотици зад волана отчел метамфетамин. При последвалото претърсване на автомобила служителите открили и около 1,5 грама растителна маса, реагирала като марихуана. Младата шофьорка е дала кръвна проба, която трябва окончателно да потвърди резултата от проверката.

Автомобилът бил спрян от служители на местното полицейско управление в рамките на акция. Зад волана била 18-годишна жителка на Свищов. Полевият тест отчел положителна реакция за метамфетамин. Момичето било отведено за медицинско изследване и предоставило кръвна проба за химичен анализ. Тя е задържана за срок до 24 часа по Закона за МВР, а по случая е образувана преписка.

При претърсването на колата полицаите намерили свивка и част от саморъчно направена цигара. В тях имало листна маса с общо тегло около 1,5 грама, която при полевия тест реагирала на марихуана. За намереното наркотично вещество е започнало бързо производство.

Случаят идва само дни след друга операция срещу наркотиците във Великотърновска област, при която в Горна Оряховица бяха задържани двама младежи и предполагаемият им дилър.