Опит за бягство завърши с арест, шофьорът има 11 отказа за наркотици

Полицаи задържаха шофьор без книжка и с 32 акта за нарушения след гонка на изхода на София. Преследването се е разиграло снощи до разклона за село Лозен и е продължило около три километра. Случаят ще бъде предаден на прокуратурата. По данни на "Пътна полиция" към СДВР водачът е опитал да избегне проверката, след като първоначално спрял автомобила.

Проверката започнала от счупено стъкло

Дежурен екип на "Пътна полиция" забелязал автомобил със спукано стъкло и пътници без колани. Униформените подали сигнал на водача да спре.

Мъжът първоначално се подчинил. В момента, в който полицаите слезли от служебния автомобил, той потеглил и започнал да бяга. В колата му пътували още трима мъже.

Гонка в аварийната лента

След това започнало преследване по изхода на София. Според инспектор Михаил Гергов от "Пътна полиция" към СДВР водачът навлязъл в аварийната лента и се опитал да използва тежкотоварен камион, за да попречи на патрула.

"Те веднага се качват в автомобила, следват го, като по пътя той навлиза в аварийната лента, опитал се е да засича тежкотоварен камион с влекач с цел да предизвика пътно-транспортно произшествие и да засече колегите, така че да избегне проверката. Има 32 акта за нарушения, като има 11 отказа за наркотици", каза инспектор Гергов.

Арест след три километра

Полицаите успели да настигнат и задържат водача след около три километра гонка.

Натрупаните 32 акта и 11 отказа за тестове за наркотици превръщат случая в повече от поредно пътно нарушение. За разследващите предстои да изяснят всички обстоятелства около опита за бягство и поведението на водача по време на преследването.

Опасността не е само в липсата на книжка

Случаят показва колко бързо една рутинна проверка може да се превърне в риск за полицаи, пътници и други участници в движението. Опитът да бъде засечен тежкотоварен камион с влекач е особено опасен, защото при подобна маневра последствията могат да бъдат тежки. Точно затова предаването на случая на прокуратурата е ключовата следваща стъпка.

Този арест поставя отново въпроса как водачи с десетки нарушения продължават да се появяват на пътя. Когато човек без книжка, с 32 акта и с 11 отказа за наркотици тръгне да бяга от полицията, проблемът вече не е само лична безотговорност. Това е директна заплаха за всички останали на пътя. Реакцията на институциите трябва да покаже дали подобни случаи ще приключват само с поредната папка, или с реална превенция.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com