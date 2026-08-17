Най-мащабната реформа с пенсиите! Промените засягат 4,5 милиона души

От началото на следващата година започва да се прилага нов мултифондов модел в допълнителното пенсионно осигуряване. От 1 септември до края на ноември около 4,5 милиона осигурени лица ще могат да избират един от трите подфонда към дружеството, в което се осигуряват.

Според експерти въвеждането на мултифондовия модел е може би най-мащабната реформа на пенсионната система. Всяко осигурено лице в задължителен универсален пенсионен фонд вече ще може самостоятелно да определя как да бъдат инвестирани личните му пенсионни спестявания, спрямо възрастта и отношение към риска. Ще има три подфонда - динамичен, балансиран и консервативен, всеки с различен инвестиционен профил, риск и доходност.

"Лицата, които са до 50 години, техните средства, ако не изберат нещо различно, се инвестират в динамичния подфонд. Ако са на възраст 50 години и нагоре, до навършване на три години преди пенсиониране се насочват средствата им към балансирания подфонд, а три години преди пенсиониране средствата на лицата се насочват към консервативния подфонд“, обясни Мая Русева от УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Идеята е, че колкото повече години остават до пенсия, толкова по-оправдано е поемането на риск при инвестиране на средствата. Ако в периода септември - ноември не изберете в кой от трите подфонда да се инвестират средствата ви, изборът ще бъде направен от самото пенсионно дружество по критерий възраст. Следващата възможност да промените подфонда е 2028 година, пише БНТ.