Нови правила: Експерт направи важни разяснения за втората пенсия
Пенсионната система остава разделена на три стълба
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Пенсионната система остава разделена на три стълба
Хората имат три месеца да решат, но изборът не е задължителен и натрупаните средства не се губят
Тя е свързана подфондовете
Всеки ще решава какво да се случва с парите му за втора пенсия
Три месеца избираме как да инвестират парите ни, по-голям риск за младите вложители,
От началото на следващата година започва да се прилага нов мултифондов модел
Динамичен, балансиран или консервативен: В кой фонд ще отидат
Край на досегашния модел, идват мултифондовете
Тя влиза в сила от 1 януари 2027 г.
Ако човек получава втора пенсия от универсален фонд, държавната му се намалява
Хората под 50 години ще бъдат насочвани към динамичен профил, а близките до пенсия - към консервативен
В свят, в който животът поскъпва по-бързо от календара, а работните години се трупат неусетно, въпросът „Как ще живея, когато спра да работя?“ вече не...
ВАС изясни окончателно как се наследяват средствата от т.нар. "втора пенсия“
КТ „Подкрепа“ иска президента да наложи вето върху приетите на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване
Над 30 милиарда лева са натрупаните пари във фондовете
Предложението е част от реформата, въвеждаща мултифондовете
КТ "Подкрепа" излезе със становище за промените в Кодекса за социално осигуряване
Възможността хората бързо да получат парите си е отрязана
Мултифондовият модел може да я увеличи от 440 на над 760 евро
МС одобри проект на Закон за изменение и допълнение на КСО