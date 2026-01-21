Край! Взеха решението за втората пенсия

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО). С предложените промени се въвежда многофондова система във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, като се дава възможност за избор от страна на осигурените лица на начина, по който се инвестират техните пенсионни спестявания, посредством управлението им в инвестиционни портфейли с различен рисков профил.

В рамките на пенсионния фонд пенсионноосигурителните дружества ще създават подфондове с различен инвестиционен профил, съобразени с жизнения цикъл на осигурените лица. Лицата ще могат да избират не само пенсионен фонд, управляван от определено пенсионноосигурително дружество, но също и подфонда с инвестиционния профил - динамичен, балансиран и консервативен, който те намират за най-близък до техния рисков апетит. Разпределението на лицата, които не са избрали универсален пенсионен фонд и подфонд в него, ще се извършва служебно възоснова на възрастта им и при спазване на съоветните нормативни условия в законопроекта.

В контекста на въвеждането на многофондовия модел се предлага замяна на механизма за гарантиране на минималната доходност от управлението на активите на универсалните и професионалните пенсионни фондове с друг показател за инвестиционните резултати, който ще се изчислява и обявява от Комисията за финансов надзор.

С измененията се предлага разширяване на видовете допустими инвестиции на фондовете с нови финансови инструменти - като инструменти на паричния пазар, акции на пазари за растеж, борсово търгувани фондове, които не са колективни инвестиционни схеми и алтернативни инвестиционни фондове на регистрационен режим. Детайлизирани са и инвестиционните ограничения в контекста на новите инвестиционни възможности и въвеждането на мултифондов модел, ще бъдат завишени изискванията за кадрова обезпеченост на пенсионноосигурителните дружества във връзка с инвестиционната дейност.

С промените в КСО се предлага плавно въвеждане на двукомпонентна такса, формирана от фиксирана част - процент върху управляваните активи, и променлива част, представляваща процент от постигнатия доход при инвестиране. Сред промените е и стъпаловидно годишно намаляване на удръжката от всяка осигурителна вноска, в рамките на 10-годишен период.

В допълнение със законопроекта се развива и уредбата на изплащането на средства при придобиване на право на пенсия от гл. т. по-добро покритие на поеманите от пенсионноосигурителните дружества рискове, включително начинът на изчисляване на пенсиите и по-адекватна по размер актуализация на пенсионните плащания, предава "ДарикНюз".

