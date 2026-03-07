Иван: С Андрей се разделихме, обявявам го за първи път

Култура

07 мар 26 | 10:45
Боряна Колчагова

"С Андрей се разделихме. Тук съм, за да го обявя. Той реши да замине на запад от София", каза Иван по БНТ

В този момент се включи и Андрей онлайн по анцуг и заяви: "За съжаление, раздялата ни ще трае само 2 дни", посочи той и обясни, че е просто в почивка и отива на фитнес и така шегата на Иван бе разкрита.

Сбъднаха се вицовете, че заможни българи се връщат от Дубай в България. Това работи за нашата кауза Bulgaria Wants You, каза Иван на шега.

България бавно, но сигурно върви нагоре, въпреки, а не благодарение на политическия елит. Европа се задъхва в тази ситуация, посочи той.

Той подчерта, че вече има положителна промяна. Бизнесът прави така, че страната да се развива. Бизнесът разбра, че хората са важни.

Боряна Колчагова

Един българин
преди 10 часа

Тия двама шутове вече не са интересни а новото им предаване за имоти е направо за кошчето чеп за зеле не става но нова тв като се закопчее за нещо и не пускат а дали се харесва или не те не ги интересува само да си пълнят програмата с 2 часа през уикендите

Папата
преди 6 часа

Отегчителни предавания ,нищо смислено .Мислите как само с далавери да точите средства по европейски програми .

Нестор
преди 6 часа

Шибаните клоуни, които не стават за нищо, но по някаква незнайна причина никой не може да изрита от медиите.

Souless
преди 1 час

Педалите се разведоха!

