Талантът на Любен Зидаров озарява арт галерия Vejdi

Художникът е орисан с богоподобната дарба да създава безсмъртие чрез своите произведения

Арт галерия Vejdi открива на 6 март 2026 г./петък / една много специална изложба от подбрани творби на големия Любен Зидаров – художникът, оставил изключителна диря в българското изкуство. Експозицията е наречена “Светлини и сенки от ателието“ – ателието на художника е не само място, където се създават произведенията му, но е и техен дом.

В модерното вип арт пространство на ул. „Симеоновско шосе“ 97 к в София ще бъдат подредени повече от 20 акварели, рисунки, илюстрации, платна с маслени бои, както и печатна графика. Изтъкнатият изкуствовед Филип Зидаров, син на Любен Зидаров, споделя вълнуващи думи за творчеството на баща си и за изложбата :

„Художникът, както всеки творец, макар и смъртен, е орисан с богоподобната дарба да създава безсмъртие чрез своите произведения. Любен Зидаров си отиде преди три години, но неговите деца – стотиците илюстрации, платна, графики и рисунки обитават както духовните селения на едно пространно художествено наследство, оформило естетически представи на не едно поколение читатели и почитатели, но и физически –мястото, където са създавани в продължение на десетилетия – ателието на твореца. Те са пазителите на храма на музите, безмълвно разговарят помежду си, съжителстват, продължавайки мисията на родителя си и поддържат за вечността свещения огън върху олтара на изкуството.“

Днес част от тези стражи временно са напуснали своя храм, за да се срещнат отново с онези, заради които са се появили на бял свят – публиката, читателите, почитателите, които придават смисъл на тяхното безсмъртие.“

Изложбата в арт галерия Vejdi може да бъде разгледана до 24 март 2026 г.

Любен Зидаров (1923 – 2023) е роден във Велико Търново. Завършва живопис при проф. Илия Петров през 1948, но още като ученик рисува многобройни илюстрации и комикси за различни вестници и списания. През 1950 – 1970 рисува за детските издания вестник „Септемврийче“ и списание „Славейче“, главен художник е на издателство „Народна младеж“ (1967 – 1970). Любен Зидаров е свързан със Съюза на българските художници през годините – председател на Творческия фонд през 1980-те години, от 1996 до 1999 е председател на СБХ. За творчеството си Любен Зидаров е удостоен с държавното звание Народен художник. Носител на различни награди: сребърен медал (1959) и златен медал (1965) от Международната изложба на книгата в Лайпциг, награда на ДКМС за изкуство и култура (1970), наградата „Борис Ангелушев“ на СБХ за илюстрация (1976), както и орден „Кирил и Методий“ – I степен през 1963. През 2014 е удостоен с голямата награда на Столична община за цялостно творчество и специален принос в областта на културата. През 2016 получава отличието „Златен век“ на Министерство на културата. През 2022 е удостоен със званието доктор хонорис кауза на Художествената академия в София.

