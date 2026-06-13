Талантът на Любен Зидаров озарява арт галерия Vejdi
Експозицията е наречена “Светлини и сенки от ателието”
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Експозицията е наречена “Светлини и сенки от ателието”
Показани са повече от 20 акварела, рисунки, илюстрации, платна с маслени бои, както и печатна графика
Любен Зидаров почина на 99
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