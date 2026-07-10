Тази история е толкова невероятна, че трудно някой би повярвал в нея, ако не се беше случила наистина.

Взрив в сърцето на най-богатата и най-охранявана държава в Европа. Жена, която е ходила в дома на жертвата три дни подред, дегизирана като мъж. Опит за убийство за осем хиляди долара. И на финала тяло, погребано близо до Киев от разузнавач, който си признава всичко.

Трусът в Монако

Вечерта на 29 юни в Монако с нищо не подсказва предстоящата драма. Докато жителите на малкото княжество, където живеят по-малко хора отколкото в средностатистически европейски град, се връщат у дома от вечеря край морето, отеква взрив, който разбива десетки прозорци.

Първоначално решили, че са фойерверки, тъй като в Монако те са на почит. Но след минути писъкът на чистачката отеква из целия квартал, лекарите изнасят на носилки трима души, облени в кръв, а полицаи със замръзнали лица опъват лента пред луксозната жилищна сграда Sun's Palace, входът на която е изкривен от експлозията.

Държавният министър на Монако Кристоф Мирман час по-късно заявява на глас това, което вече всички подозират - жертвите са били избрани умишлено, а избухналата бомба е първата терористична атака в историята на страната.

Кървавият удар бе по семейството на 53-годишния олигарх Вадим Ермолаев, някога един от 50-те най-богати хора в Украйна. Основател на корпорацията „Алеф“, той построи търговски центрове, жилищни комплекси и дори 54-етажен небостъргач в родния си град Днипро.

Докато Вадим лежи в кома дни наред в болницата, жена му - Анна Насобина, загубва двата си крака, а 13-годишният му син не успява да излезе от шока. Лутайки се между живота и смъртта, на тримата е пределно ясно, че взривното устройство, натъпкано с болтове и метални куршуми, е сложено там не да ги изплаши, а за да ги убие.

Олигарх на прицел

Когато през 2021 г. Forbes оцени състоянието на Ермолаев на 220 милиона долара, той беше на върха на бизнеса си. Строеше цели квартали в Украйна, произвеждаше алкохол, държеше огромни масиви земеделска земя, управляваше кариери. Всичко това се промени с войната в Украйна. Две години по-късно президентът на Украйна Зеленски наложи лични санкции срещу него за 10 години. Причината - не спря да прави бизнес в Крим, алкохолната му компания Alef-Vinal-Crimea продължи да работи и да плаща данъци към руската хазна.

Независимо, че Ермолаев отрече всичко и обяви, че Русия е конфискувала активите му, червеният картон от Киев вече беше вдигнат.

По същото време той се отказа от украинското гражданство и получи кипърски паспорт. А след това имаше активна роля в разследване на "Украинска правда", наречено "Батальон Монако", което посочи как украински ВИП личности се препичат на Лазурния бряг, докато в страната бушува кошмарна война.

Миналата година дойде и първият сериозен удар. Големият му син Артур беше задържан в Кипър по искане на Интерпол и прехвърлен в Естония. Обвиненията бяха, че е замесен в организиране на измамна мрежа от колцентрове, които, според разследването, примамили европейски жители да платят милиони. Преди няколко месеца бе освободен под гаранция от 8,5 милиона.

Жена с татуировка на змия

Веднага след експлозията полицията в Монако прегледа записите от камерите за видеонаблюдение. Те показваха мъж с черна шапка и риза, с бели панталони и маратонки. Ясно се виждало как оставя раницата си на входа и излиза. Изчаква цялото семейство да се качи на верандата и натисна бутон на мобилния си телефон от разстояние 12 м. След това спокойно отива на улицата, взима предварително нает автомобил с германски регистрационни номера и изчезва.

В продължение на няколко дни разследващите мислеха, че търсят мъж, докато не разгледаха по-внимателно другите записи – и осъзнаха, че това е жена. Заместник-прокурорът на Монако Морган Реймънд потвърди, че заподозреният е използвал мъжко облекло за маскировка, дори залепен мустак.

Интерпол публикува обява за издирване на жена на име Анастасия Березовска, на 39 години, родом от Житомир, чието последно място на пребиваване е Франкфурт, влязла като бежанка през 2022 г. Описано е, че говори немски и има специален знак - татуировка във формата на змия на дясното рамо.

За кожата на осем хиляди долара

Цялата операция, според украинските медии, е струвала на клиентите 150 хиляди долара. От тази сума Березовска получава осем хиляди. Още пет са похарчени за транспортни разходи. Парите са били прехвърлени в крипто портфейли. Името на клиента все още не е обявено, а Анастасия вече няма как да го издаде. Защото макар от март 2025 г. да е извън Украйна, след атентата изведнъж се върна у дома. Защо? Може би се е надявала да е по-безопасно. Може би това са й обещали поръчителите. Може би осемте хиляди са били само аванс.

Стаята с изтезанията

Това, което обаче е ясно, че пет дни след като стъпва в родината си, тялото й е намерено близо до Киев. Погребана е с огнестрелни рани в главата. Задържаните за убийството й са двама мъже - единият е бивш служител на реда, вторият е действащ офицер в ГРУ на украинското Министерство на отбраната.

Бързо става ясно, че и двамата многократно са ѝ превеждали пари към карти и криптопортфейли. Също толкова бързо служителят на ГРУ си призна за убийството, показвайки мястото, където е погребано тялото. Заяви също така, че контактите му с Березовска са лични, без знанието на началството.

Когато претърсват в къщата на бившия служител на реда, разследващите виждат в мазето стая за изтезания. Какво там се е случвало с Березовска, тепърва ще излиза на бял свят.

Версия на почистване

Ден след експлозията в Монако, френският Le Figaro пише, че разследващите от Монако от самото начало са разработили по версия, че взривът е предупреждение, за да откажат Ермолаев от бизнеса и колцентровете в Украйна. Сега, когато се оказа, че изпълнителят е бил убит от активен разузнавач, версиите вече се множат. Единственият безспорен факт е, че разследването в момента тече с пълна сила в Киев, като шефът на ГРУ е лично ангажиран по случая. Цялата информация се прехвърля едновременно към разследващите органи на Монако.

Експлозия в рая

Историята с опита за убийство на Ермолаев може да се нарече експлозия в рая. Защото именно в този рай на милиардери, представители на шоубизнеса и спортните звезди, се случи немислимото - експлозия с кръв и откъснати крайници.

Британският вестник The Guardian, който никой не може да обвини в русофилство, публикува материал, в който пише: "Този случай може да струва скъпо на Киев политически. Всякакви доказателства, свързващи украински разузнавачи с експлозията в Европа, биха нанесли сериозни щети на Украйна“.

Статията показа нагледно колко са се променили нагласите отпреди година, когато в Испания бе убит известният и влиятелен украински адвокат Андрей Портнов, години наред тясно свързан с украинските власти.

Веднага след убийството испанският съд реши да класифицира материалите от разследването, а следващата информация се появи едва след девет месеца по-късно. Чак след 14 месеца Германия екстрадира заподозрения в Испания украинец.

Разликата в темпото е очевидна. Опитът за експлозия в Монако очевидно беше обществено възприет като прекрачване на определена червена линия от Украйна.

Бунтът на Лазурния бряг

Жителите на Монако открито се притесняват за сигурността си, не преживявали досега подобни трагедии. Дали вече може да се тушира бунтът на Лазурния бряг срещу украинските милиардери? Предстои да видим.

Експлозията в рая обаче взриви не само бъдещето на семейство Ермолаев. Унищожи илюзията, че е безкрайно времето на безпрецедентното гостоприемство и всеобхватна подкрепа, която европейците даваме на избягалите украински олигарси от ужаса на войната по техните земи.

„Батальонът на Монако" болезнено рани Украйна и очевидно това е основният резултат от цялата тази невероятна кървава история.

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