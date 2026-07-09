Ердоган с решителен ход. Оферта към Урсула и Коща

Президентът на Реджеп Тайип Ердоган предприе решителен ход. Той призова за съживяване на отношенията между Турция и Европейския съюз по време на среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща, които са в Анкара за срещата на върха на НАТО.

Според съобщение на Дирекцията по комуникациите към турското президентство Ердоган е приветствал активизирането на контактите между Анкара и Брюксел и е изразил очакване да бъде възобновен процесът на преговори за членството на Турция в ЕС, както и да заработят отново съответните механизми за диалог.

Още преди срещата турският държавен глава заяви пред журналисти, че очаква Европейският съюз „да открехне вратата" за Турция.

„Турция чака от 53 години. Това е потисничество. Ще им кажа: спасете вече Турция от това", каза Ердоган.

По време на разговорите той подчерта, че Турция е ключов производствен център за Европа благодарение на участието си в Митническия съюз и статута си на страна кандидат за членство в ЕС. По думите му планираните от Брюксел промени в областта на търговията и инвестициите следва да обхванат и Турция.

Ердоган е поставил и въпроса за по-активното участие на страната в европейската архитектура за сигурност, включително чрез включването ѝ в инициативата SAFE, пише БТА.

На срещата са били обсъдени още усилията на Турция за посредничество в конфликтите между Русия и Украйна, между САЩ и Иран, както и войната в Газа и ситуацията в Ливан.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com