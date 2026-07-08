Отиде си уважаван наш историк

На 85-годишна възраст почина историкът и дългогодишен музеен деятел Димитър Трайков Станчев. Тъжната вест бе съобщена от Регионалния исторически музей в Пловдив.

От музея определят Станчев като отдаден професионалист, посветил живота си на изследването, съхраняването и популяризирането на българското културно-историческо наследство. През дългогодишната си кариера той е автор на множество научни публикации, статии, исторически изследвания, тематико-експозиционни планове и изложби, оставяйки трайна следа в музейното дело с професионализъм, принципност и всеотдайност.

В периода от 1981 до 1993 г. е директор на музея "Възраждане и националноосвободителни борби“ (къща "Димитър Георгиади“) в Пловдив. По време на неговото управление са реализирани редица значими музейни проекти, обновени са експозиции и са обогатени музейните фондове.

Името на Димитър Станчев остава трайно свързано със създаването на експозицията "Съединение на България от 1885 г.", открита през 1985 г. по повод 100-годишнината от Съединението. Експозицията се утвърждава като един от най-разпознаваемите символи на историческата памет на Пловдив и България.

Освен уважаван историк и музеен специалист, Димитър Станчев е бил и талантлив художник. Негови творби са част от обществени и частни колекции и отразяват интереса му към историята и изкуството.

Поклонението пред паметта му ще се състои на 9 юли 2026 г. от 9:00 часа в Централните гробища в Пловдив.

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