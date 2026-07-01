Жега в джоба. Ток, вода и парно изяждат увеличените пенсии

Юлска жега в джоба. Токът за бита, парното и топлата вода поскъпват от днес, като окончателните промени ще бъдат утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране по-късно през деня. По-високите сметки изяждат увеличението на пенсиите със 7,8 на сто по швейцарското правило, което влиза в сила от днес.

Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава средно за страната с около 3%, което според КЕВР ще повиши месечните сметки за ток на потребителите с около 1 евро.

При парното и топлата вода поскъпването е средно с 4.5%, като най-голямо е в София и Плевен - с 5.5%.

Новите цени на електро и топлоенергията ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com