Отиде си легендарен оператор, променил киното с "Време разделно"

На 83 години е починал Светослав Мечкуевски-Коко - първият главен оператор на bTV. Това съобщиха от частната телевизия. Той е участвал в заснемането на едни от най-известните български филми, сред които и "Време разделно".

Мечкуевски постъпва на работа в телевизията през 2000 година и работи там до 2011 г.

Роден е в София през 1942 г.

Завършва операторско майсторство във ВГИК в Москва – Всесъюзния държавен институт по кинематография, едно от водещите училища за кино в тогавашния СССР. Професионалният му път започва като фотограф през 1968–1969 г., а от 1969 до 1993 г. работи в Студията за игрални филми последователно като асистент-оператор, втори оператор и оператор.

Мечкуевски започва от по-ниските нива на операторската професия и постепенно стига до самостоятелна работа като кинооператор. В „10 дни неплатени“ от 1972 г. той е сред асистент-операторите в екипа на оператора Радослав Спасов.

През 1973 г. работи като асистент-оператор във филма „Мъже без работа“ на режисьора Иван Терзиев и оператора Румен Георгиев.

При „Силна вода“ от 1975 г., отново на Иван Терзиев, той вече е втори оператор, а главен оператор на продукцията е Пламен Вагенщайн.

Филмовите бази посочват Мечкуевски и сред операторските екипи на „Трудна любов“ от 1974 г., „Всички и никой“ от 1978 г. и „Черешова градина“ от 1979 г.

Една от най-ясно документираните му самостоятелни работи е игралната драма „Не се сърди, човече“ от 1985 г. на режисьора Ивайло Тренчев и сценариста Кирил Топалов. Там Светослав Мечкуевски е главният оператор.

През 1988 г. той участва и в една от най-мащабните български исторически продукции – „Време на насилие“ („Време разделно“) на режисьора Людмил Стайков. Главен оператор е Радослав Спасов, а Светослав Мечкуевски и Владимир Станков са посочени като втори оператори.

Създава и редица документални филми на историческа тематика.

След киното важна част от кариерата му е свързана с телевизията. Светослав Мечкуевски е част от първоначалния екип на емблематичното предаване за мода и стил „От игла до конец“ на Любомир Стойков по Нова телевизия. В него той работи от 1995 го 2000 г.