Черен ден в БНТ. Ева Кикерезова потъна в скръб
Отиде си дългогодишен оператор на националната телевизия
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Отиде си дългогодишен оператор на националната телевизия
Светослав Мечкуевски-Коко промени и киното, и телевизията
За първи път мъж зад кулисите излиза на сцената в "Ергенът". Операторът и авантюрист Георги Гатев е четвъртият ерген, който следващата седмица се прис...
Тъжната новина съобщи Тома Томов
Каква ще бъде компенсацията за клиентите
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Потребителите влязоха в сериозна дискусия
Опелото ще се извърши на 22 януари
Полицията ни обезпечи акцията
Каква сделка се е осъществила
Операторът управлява второто най-натоварено летище в Германия след Франкфурт - Мюнхен
Голямото концертно студио на Радио Благоевград ще стане сцена на романтична вечер с руска музика. Събитието ще е в четвъртък от 18.00 часа, коагто ще...
Мексиканският Федерален институт по телекомуникацията наложи на местния оператор Pegaso глоба от 410 милиона песос (близо 24.5 милиона долара), съобща...
Мексиканските власти ще глобят действащия на територията на страната мобилен оператор „Пегасо" с 410 млн. песо (25 млн. долара). Причина за това е нес...
Кадрите как сириецът Осама Абдул Мохсен бива спънат от оператор на унгарска телевизия, докато се опитва да избяга от сборния пункт за бежанци в гранич...
Видеооператорът на Агенция БГНЕС Светломир Генев почина. Това съобщиха от медията тази вечер. Припомняме, че мъжът бе в Ловешката болница след тежката...
Светкавицата Юсейн Болт ще продължи участието си на световното в Пекин въпреки сблъсъка, който имаше след финала на 200 м. Тогава ямаецът бе подсечен...
Един от известните български оператори Григор Кумитски отлетя на небето, след като е спасил от удавяне 15-16-годишна руска девойка в Албена. За "Станд...
Вашингтон. Заразеният с ебола оператор на американската телевизия NBC се е излекувал от болестта, съобщиха американските медии. Той ще бъде изписан от...
Вашингтон. Телевизионен оператор, работил за телевизията NBC в Либерия, е вторият пациент, заразен с вируса ебола, който ще бъде транспортиран за лече...