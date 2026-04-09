Безпрецедентно в "Ергенът"! Мъж зад кулисите става главен герой

За първи път мъж зад кулисите излиза на сцената в "Ергенът". Операторът и авантюрист Георги Гатев е четвъртият ерген, който следващата седмица се присъединява към любовната надпревара в най-романтичното риалити в ефира на bTV.

Георги е на 30 години, а истинската му страст го отвежда зад камерата, където открива свой начин да разказва истории. Вече втора година той е част от операторския екип на "Ергенът", където запечатва най-съкровените трепети и неочакваните обрати в динамиката в любовния формат.

Влизането на Гатев е прецедент в историята на предаването у нас, а как се стига до това решение и каква е причината за него, зрителите ще разберат в следващия епизод.

Свикнал да бъде зад камерата и да улавя най-силните човешки емоции, днес той е готов да застане пред нея. Георги познава отблизо интензивността на отношенията в "Ергенът", както и напрежението и магията на зараждащите се чувства. Именно това го вдъхновява да направи най-смелата крачка - да се впусне в приключението не просто като наблюдател, а като един от главните герои.

Свободен по сърце и по дух, Георги вярва, че любовта се случва там, където има искреност, доверие и готовност да покажеш истинската си същност, писа "Лупа". С появата си в имението той не просто ще внесе нова енергия, но и ще постави дамите пред нов, неочакван избор - между вече познатото и непредвидимото, между сигурността и приключението, между стабилността на изградените отношения и риска да промениш посоката на сърцето си…

Георги не крие, че често се радва на женско внимание, но за него то никога не е било самоцел. Той умее да флиртува, но остава верен на убеждението си, че истинската стойност се крие в дълбоката емоционална връзка.

В свободното си време Гатев обича да намира баланс между динамиката и уединението – отдава се на риболов, който му носи спокойствие и време за размисъл, както и на пътувания до екзотични дестинации, където открива нови култури и вдъхновение. Към днешна дата предпочита по-умерен ритъм като начин да поддържа тонус и отлична физическа форма.

Георги е напълно готов да се впусне в любовната надпревара и да даде шанс на чувствата да го поведат в непозната посока. Как ще бъде възприета появата му от останалите ергени? Как ще реагират дамите в имението на новия ерген и ще доведе ли присъединяването му до неочаквано пренареждане на картите? И най-важното – има ли си вече Гатев фаворитка, за чието внимание влиза да се пребори? Отговорите предстоят съвсем скоро.

