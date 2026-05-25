Познайте на колко години е тя и каква е тайната й

Звездата от сериала "Ангелите на Чарли" Жаклин Смит разкри необичайната си тайна за красота — и тя няма нищо общо с козметика, диети или фитнес.

На 14 май 80-годишната актриса присъства на благотворителната галавечер Paley Honors Spring Gala в хотел Plaza в Ню Йорк заедно със своята колежка от „Ангелите на Чарли“ Кейт Джаксън.

На червения килим репортер на Fox News попитал Смит каква е тайната зад младежкия ѝ вид.

Отговорът ѝ бил изненадващо прост:

„Чист живот и да бъдеш обичан.“

Актрисата обяснила, че най-голямото ѝ богатство е семейството.

„Имам най-прекрасното семейство на света. Страхотен съпруг, две красиви деца и три внучки“, казва Смит, която е омъжена за хирурга Брад Алън от 1997 г.

„По-хубаво от това няма. За мен всичко е любов и семейство“, добавя телевизионната легенда.

По-късно Смит публикува снимки от галата в Instagram, включително кадри с Кейт Джаксън. Събитието отбелязва 50 години от старта на „Ангелите на Чарли“, който се излъчва между 1976 и 1981 г.

„Кейт и аз бяхме истински щастливки да присъстваме и да приемем това признание от името на нашето семейство от „Ангелите на Чарли“, написа тя.

„Думата „благодарна“ дори не може да опише как се чувствам, че бях и продължавам да бъда част от това наследство.“

В оригиналния сериал Смит и Джаксън си партнират с покойната Фара Фосет, която напуска шоуто след първия сезон. По-късно тя е заменена от Черил Лад, останала в сериала до неговия финал през 1981 г.

Последната среща на звездите идва само седмици след друго емоционално събиране на Смит, Джаксън и Лад по време на 50-годишнината на сериала на PaleyFest в Лос Анджелис.

