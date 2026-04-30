Най-зловещият актьор в Холивуд се срина

Почитателите на един от най-харизматичните актьори на Холивуд преживяха моменти на сериозна тревога. 66-годишният Винг Реймс, станал легендарен с ролята на Марселас Уолъс в „Криминале“ и участието си във всички части на екшън поредицата „Мисията невъзможна“, припадна внезапно в ресторант в Лос Анджелис.

Инцидентът

Според информация на изданието TMZ, инцидентът се е случил по време на престой на актьора в популярно местно заведение. Реймс е изгубил съзнание пред очите на останалите клиенти, което е предизвикало мигновена реакция от страна на персонала и присъстващите. На място бързо е пристигнал медицински екип, който е транспортирал звездата до болница за спешни изследвания.

Причината – екстремните горещини

Представител на актьора побърза да внесе яснота около здравословното му състояние, за да спре спекулациите. Според официалния коментар, най-вероятната причина за колапса е топлинен удар. Лос Анджелис страда от необичайно високи температури през последните дни, които са се оказали непосилни дори за физически подготвения Реймс.

Добри новини за феновете

За щастие, медицинската намеса е била навременна и състоянието на актьора е било стабилизирано бързо. Винг Реймс вече е изписан от лечебното заведение и в момента се възстановява в домашни условия.

Новината за неговото стабилизиране донесе облекчение на милионите му почитатели по света, които заляха социалните мрежи с пожелания за бързо оздравяване. Очаква се след кратка почивка актьорът да се завърне към професионалните си ангажименти.

