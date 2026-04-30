ЕС хвърля 52 милиона евро срещу тези престъпници

На 30 април 2026 г. стана ясно, че държавите от Европейския съюз настояват за основен ремонт на планираната актуализация на рамката за киберсигурност на блока (известна като CSA2). Според документи, цитирани от международни медии, правителствата на 19 държави (включително Германия, Франция, Италия и Чехия) призовават за засилване на националния контрол и по-ясно управление на цифровите сертификати за сигурност. Предложената актуализация има за цел да разшири мандата на Агенцията на ЕС за киберсигурност (ENISA) и да въведе общоевропейски схеми за сертифициране на цифрови продукти и услуги. Държавите членки изразяват загриженост относно разпределението на правомощията за вземане на решения, настоявайки националните органи по киберсигурност да запазят водеща роля при оценката на рисковете и сертифицирането. Новата рамка се фокусира върху сигурността на критичните вериги за доставки и използването на генеративен изкуствен интелект в киберзащитата.

Контекстът в България

В България днес темата е особено актуална, тъй като страната навлиза в критична фаза на прилагане на новите изменения в Закона за киберсигурност (транспониращи директивата NIS2). От 17 февруари 2026 г. новите задължения за бизнеса станаха официално приложими, а до 1 юни 2026 г. важи преходен период с намалени санкции за нарушения. Под регулация вече попадат 18 сектора, включително производство, управление на отпадъци и химическа промишленост. Институциите и важните субекти са длъжни да докладват за киберинциденти в рамките на едно денонощие. Наскоро беше обявено, че България ще получи финансиране за участие в съвместен европейски проект за киберсигурност на обща стойност 52 милиона евро.

