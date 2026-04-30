Напрежението расте! Министър размаха пръст на Иран

Израелският министър на отбраната Израел Кац отправи остро предупреждение към Техеран, заявявайки, че страната му може „да се наложи да предприеме нови действия“ срещу Иран. Целта на евентуалната операция е да се попречи на Ислямската република отново да се превърне в пряка заплаха за сигурността на Израел, съобщава Франс прес.

Дипломация или военна сила?

По време на военна церемония Израел Кац подчерта, че макар Тел Авив да подкрепя настоящите дипломатически усилия на САЩ за деескалация, военният вариант остава на масата.

„Възможно е да се наложи скоро да предприемем нови действия, за да осигурим постигането на тези цели“, заяви силовият министър. Изявлението идва в критичен момент, в който Израел се опитва да неутрализира влиянието на Иран и неговите проксита в региона.

Нарушеното примирие в Ливан

Предупреждението на Кац съвпада с поредната трагедия на фронта в Ливан. Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха за загубата на 19-годишния сержант Лием Бен Хемо, който е паднал в бой в Южен Ливан. При същото сражение е бил ранен и друг израелски военнослужещ.

Това е четвъртата жертва за ЦАХАЛ от 17 април насам, когато официално влезе в сила примирието с проиранското движение „Хизбула“. Въпреки споразумението за прекратяване на огъня, сблъсъците в пограничните райони продължават, което поставя под въпрос стабилността на дипломатическото решение.

Контекст на конфликта

Напрежението в региона ескалира рязко след 2 март, когато „Хизбула“ поднови масираните си атаки срещу Израел. Те бяха обявени като отговор на ликвидирането на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей на 28 февруари – събитие, което промени из основи геополитическата динамика в Близкия изток.

По данни на Франс прес, от подновяването на боевете през март досега, израелската армия е дала общо 17 жертви в ливанското направление. Постоянните нарушения на примирието и агресивната реторика от страна на Иран засилват опасенията, че конфликтът може да навлезе в нова, още по-интензивна фаза.

