Бомба! Нетаняху подслушва Тръмп

Скандал от безпрецедентен мащаб разтърси Белия дом, след като стана ясно, че шпионските агенции на Бенямин Нетаняху са подслушвали американски преговарящи и висши дипломати. Службите за сигурност в САЩ са в пълна тревога заради масирания удар върху екипа, който води секретни преговори с Иран. Според шокиращи разкрития на „Ню Йорк Таймс“, Пентагонът вече официално определя Израел като по-голяма контраразузнавателна заплаха за сигурността на страната от най-яростните врагове на Америка.

Докладът на разузнаването разкрива зловещи подробности. Оказва се, че под прицела на израелските шпиони са попаднали най-приближените хора на Доналд Тръмп. Сред подслушваните са главният преговарящ на президента Стив Уиткоф, както и шефът по политическите въпроси в Пентагона Елбридж Колби, заедно с десетки служители от американския военен и правителствен персонал.

Жестокият скандал се пренесе и в ефира на „Фокс Нюз“. Водещият Джеси Уотърс притисна до стената вицепрезидента Джей Ди Ванс с въпроса доколко Белият дом е загрижен от бруталната шпионска заплаха, която Израел представлява за Вашингтон в момента.

Ванс опита да запази дипломатичен тон и отказа директен коментар за подслушването, но направи шокиращо признание, което взриви политическия елит:

„Очевидно е, че Израел и Съединените щати имат много общи интереси, но има и ситуации, в които нашите интереси се разминават“, отсече вицепрезидентът.

С тези думи Джей Ди Ванс открито намекна, че Израел е готов на всичко, за да саботира новото мирно споразумение между САЩ и Иран. Той подчерта, че крайната цел на администрацията на Тръмп е единствено да гарантира, че Техеран няма да се сдобие с ядрено оръжие. Накрая Ванс хвърли нова бомба, като призна, че на Тел Авив най-вероятно изобщо няма да му хареса очертаващата се мащабна сделка, която САЩ подготвят зад гърба им.

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