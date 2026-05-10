Иран за пръв път проговори за смъртоносните травми

Иранските власти за първи път официално нарушиха мълчанието и разкриха подробности за нараняванията, които новият върховен лидер на страната Моджтаба Хаменей е получил при безпрецедентния въздушен удар на САЩ и Израел на 28 февруари 2026 година. Информацията беше оповестена директно от ръководителя на протоколната служба на кабинета на лидера Мазахер Хосейни, който категорично отхвърли циркулиращите слухове, че Хаменей се намира в критично състояние.

Какви са официалните диагнози?

Според изявлението на Хосейни, иранският лидер е пострадал вследствие на мощната ударна вълна при детонациите. При последвалото падане той е получил травми в областта на коляното и кръста, както и малка разкъсна рана зад ухото. Оказа се, че раната на главата е останала напълно незабележима до момента заради традиционната прическа на лидера.

Представителят на кабинета увери обществеността, че Хаменей се справя отлично. Травмата в поясната област вече е напълно възстановена, а състоянието на коляното му постепенно се подобрява. Това изявление е първото публично потвърждение от страна на Техеран за физическите последствия от атаката, която взриви сигурността в Близкия изток.

Кървавата равносметка и тайнственото управление

Атаката на 28 февруари нанесе опустошителен удар по иранската върхушка. При същия съвместен налет загинаха бащата на настоящия лидер – тогавашният върховен водач аятолах Али Хаменей, неговата съпруга, както и няколко ключови представители на висшето военно командване на Ислямската република. Последователно, на 9 март 2026 година, Моджтаба Хаменей беше избран да наследи баща си, но оттогава насам той се появява изключително рядко на публични места и комуникира основно чрез писмени обръщения. Иранската администрация обаче е категорична, че този изолиран график се дължи единствено на драконовски мерки за сигурност, а не на влошено здраве. Очаква се Хаменей да направи живо публично изявление веднага щом военнополитическата обстановка го позволи.

Хроника на една яростна ескалация

Пълномащабният военен конфликт пламна, след като Вашингтон и Тел Авив започнаха координирана офанзива срещу цели в Иран. Израелските сили проведоха операцията под кодовото име „Ревящ лъв“ (Lion’s Roar), докато американската армия използва обозначението „Епична ярост“ (Epic Fury).

В първата вълна на атаката взеха участие над 200 съвместни изтребителя. Бяха атакувани приблизително 500 стратегически цели в различни ирански провинции. Под обстрел попаднаха ключови военни бази, щабове на силите за сигурност, както и строго пазени съоръжения, свързани с ядрената и балистичната програма на Иран.

Междувременно вътрешнополитическата ситуация в Техеран се заплита, тъй като т.нар. „супер революционери“ – крайни екстремисти в Иран – оказват силен натиск върху управлението и заплашват да провалят всякакви възможности за бъдеща дипломатическа сделка със САЩ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com