Троянският кон на Путин вбеси Европа. Кой ще преговаря за мира в Украйна

След като руският президент Владимир Путин извади от ръкава си неочакван дипломатически ход – номинацията на Герхард Шрьодер за посредник в преговорите за края на войната в Украйна, Брюксел и Киев видяха в това провокация и дипломатическа клопка.

Офертата на Владимир Путин бившият германски канцлер да преговаря от името на ЕС беше разчетена като директен опит за „разцепване на алианса“. Германия побърза да се разграничи от своя бивш лидер, определяйки хода като „недостоверен“, докато за Киев Шрьодер остава просто „гласът на Кремъл“. И все пак остави вратата отворена, лансирайки неофициилно името на президента Щайнмайер, както обяви Шпигел.

Европа видя в това класически Троянски кон – опит за легитимиране на руските условия чрез фигура, чиято репутация е неразривно свързана с руските енергийни гиганти.

За Вашингтон Шрьодер е фигура от миналото. Тръмп предпочита директния диалог с Москва, прескачайки европейските институции.

Разбира се, това продължава да поставя ЕС в неудобното положение - да бъде само наблюдател на собствената си сигурност, докато Белият дом диктува темпото на примирието.

Въпреки че Украйна настъхна от предложението на Путин и официално обяви Рияд като място за бъдеща мирна конференция, реалният пробив може да дойде по-рано и то от Изток.

Посещението на Зеленски в Баку и предложението на Илхам Алиев за посредничество звучат доста по-сериозно от клопката на Путин и смута в Европа.

В момент, в който Европа е жизнено зависима от азерския газ, Алиев вече се превръща в медиатор, когото никой не може да си позволи да пренебрегне.

Сценарият, при който газовата дипломация в Баку подготвя почвата за сделка, диктувана от Вашингтон, изглежда все по-вероятен.

Европа няма да е съгласна да продължи да е изолирана от преговорите, но в свят на енергийна зависимост и нов американски прагматизъм, форматът Русия- САЩ – Украйна звучи по-реалистично.

В крайна сметка, докато Рияд остава мираж за дипломатите, а Брюксел се бори с призраците от миналото си, голямата сделка вероятно ще мирише на газ и ще бъде подписана на език, който и Вашингтон, и Москва разбират отлично.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com