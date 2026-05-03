Пробив в Кремъл: Министър избяга в САЩ

Руската политическа върхушка е разтърсена от безпрецедентен скандал, след като стана ясно, че заместник-министърът на природните ресурси Денис Буцаев е успял да избяга в Съединените щати. Бягството, достойно за шпионски трилър, се случва в момент на засилени репресии и вътрешни разследвания в Москва. Според информация на The Sun, Буцаев е използвал сложен маршрут през Минск и Тбилиси, за да се добере до американска земя, изплъзвайки се на Федералната служба за сигурност (ФСБ).

Хронология на едно планирано изчезване

Официално Буцаев е освободен от поста си на 22 април 2026 г., но данните на разузнавателните служби сочат, че той е напуснал руската територия още на 18 април. Смята се, че бившият ръководител на държавната структура „Руски екологичен оператор“ е усетил примката около себе си заради мащабно разследване за корупция на високо ниво. Тъй като Буцаев не е обект на западни санкции, преминаването му през границите е било улеснено, оставяйки Кремъл в неудобната позиция да обяснява как служител от такъв ранг е изчезнал под носа на службите.

Разрив в монолита на властта

Този случай не е изолиран инцидент, а симптом за по-дълбоки процеси в Русия. Бягството идва на фона на нарастващо напрежение в страната, подхранвано от икономически проблеми и масови прекъсвания на интернет, които предизвикват вълна от обществено недоволство. Публичното пространство е разтърсено и от неочаквани критики – само преди месец популярен проруски блогър открито призова за оставката на Владимир Путин, наричайки го „военнопрестъпник“ – реторика, която доскоро беше немислима в контролираната медийна среда.

Страх и недоверие по високите етажи

Анализатори отбелязват, че изчезването на Буцаев засилва параноята в Кремъл и задълбочава недоверието между обществото и управляващите. Докато президентът избягва чести публични появи, слуховете за вътрешни сътресения се множат. Бягството на зам.-министъра може да се окаже „първата тухла“, която пада от стената на лоялността, докато руският елит започва да търси изходни пътища от потъващия икономически кораб.

Засега официалните власти в Москва запазват мълчание за местонахождението на Буцаев, но случаят вече е сочен като най-значимото дезертиране от началото на конфликта.

