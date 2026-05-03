"Трябва да спрем да мечтаем за свят без кризи. Той винаги ще бъде в такава, а историята ще продължава. Това каза в предаването „120 минути“ Ерик - Еманюел Шмит, който е един от най-влиятелните писатели в света през този век. Той е автор на десетки книги и посети София заради премиерата на пиесата си "Ария на съперницата" в Народния театър "Иван Вазов".

"Г-н Ибрахим и цветята на Корана", "Оскар и розовата дама" или "Синът на Ной". Това са заглавията на едни от най - четените книги на Ерик Еманюел Шмит, издадени на български. Неговото творчество е преведено в над 50 страни, а у нас на можем да намерим 30 от неговите романи. През силните човешки истории в произведенията си, той често изследва с разбиране и дълбочина религиозните идеологии.

За своите театрални пиеси Ерик Еманюел Шмит е носител на награди "Молиер" и "Гонкур". През 2001 година Френската Академия го отличава за цялостен принос. Той е член на Кралската белгийска академия за френски език и литература, която му присъжда креслото, което преди това са заемали Колет и Кокто.

Представянето на творчеството му в София се превърна във възможност за един разговор за днешния свят и мястото на човека в него, и какъв е естественият ход на историята.

„Много разсъждавам върху историята, защото мисля, че тя ни позволява да разсъждаваме върху човечеството. Например, какво щеше да стане, ако Адолф Хитлер беше станал художник? Същевременно разказвам историята на истинския човек – този, който не успява да влезе в Художествената академия във Виена“, обясни Шмит.

По думите му портретът на въображаемия герой хвърля светлина върху портрета на реалния човек. „Това е начин за мен да размишлявам как се създава чудовище. И това не става извън човечеството – става вътре в него. Всеки от нас може да създаде чудовище“.

„Често се освобождаваме от чудовищата, като казваме: „Това не съм аз, това е той.“ Австрийците казват, че е германец. Германците казват, че е австриец. Французите казват, че е германец. Винаги е „другият“. Не – не е другият. Това сме ние самите. Мисля, че историята е прекрасно поле за философия и психология – за да се опитаме да разберем кои сме“, коментира той.

В момента Ерик-Еманюел Шмит работи върху огромния художествен цикъл "Пътуване през времето", който е преведен и на български. Това е сред най-амбициозните литературни начинания на съвременната световна литература. Романен епос в 8 тома, който проследява цялата история на човечеството.

„Това ми позволява да се опитам да разбера как сме преминали от състоянието да бъдем просто част от животинския свят до днешните общества – с нашите технологии, науки, икономика, търговия, с отношението ни към материята, към ресурсите, към петрола. Какви са били големите повратни моменти, които са ни довели дотук? В крайна сметка – това е стремежът да разбера. Искам да разбера. Аз съм едновременно философ и дете“, смята писателят.

В цялата си кариера, едно от най-големите имена в света на литературата и театъра е воден от два прости въпроса, които си задава всеки човек. Защо и Как? Отговорите обаче отекват различно във всеки от нас.

„Това са въпросите, които споделям с всички хора – във всички епохи, на всички места по света, на всички езици. Ние сме богати на въпроси“, каза Шмит.

Според него няма нищо ново - историята продължава. „Тя никога няма да спре. Причините, поради които хората се държат зле, са същите. Само дрехите са други, технологиите са други, средствата са други – но причините са същите“.

„Човешката история продължава. Всички равновесия са крехки. Това, което наричаме мир, е просто интервал между две войни. Не е постоянно състояние. Трябва да сме наясно с тази дълбока динамика. И да приемем кризите“, обясни той.

Според него кризата е самият принцип на политиката. „Политиката е изкуството да се управляват кризи. И в мирно време, и във време на война. В мирно време – защото в обществото има различни интереси. Трябва да се управляват тези напрежения. А във време на война – още повече. Трябва да спрем да мечтаем за свят без кризи. И за свят без история. Светът винаги ще бъде в криза и историята ще продължава“, коментира Шмит.

