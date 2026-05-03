Медведев говори за ядрен апокалипсис. Русия е в готовност

На образователния маратон "Знание. Първо" заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че ядреният апокалипсис е наистина възможен.

Според него има три основни причини, поради които това може да се случи - нарастващото напрежение между Русия и Запада, "липсата на табу" по отношение на използването на ядрени оръжия и увеличаването на броя на ядрените страни.

Пред студентите той подчерта, че Европейският съюз деградира и заличава принципите си и историческото си развитие, предава Bulgaria ON AIR.

"Ядреният апокалипсис е напълно възможен. Тези, които не го осъзнават, са фантазьори или глупаци. Ние не искаме това да се случи. Въпреки това подобен сценарий не бива да бъде игнориран. Трябва да бъдем подготвени за него. За тази цел страната ни разполага със стратегически ядрени сили. Тези сили са поддържани и в готовност", заяви той.

Близкият до Путин политик насочи критики и към западните лидери, като ги предупреди, че "войната е неизбежна".

"Европа и Европейският съюз се управляват от глупаци. Те разрушават това, което беше изградено през годините", подчерта той.

