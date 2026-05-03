Путин със знакова среща в Деня на победата

Руският президент Владимир Путин ще има двустранни срещи с чуждестранни лидери в Деня на победата - 9 май, включително със словашкия премиер Роберт Фицо и с беларуския си колега Александър Лукашенко, които ще присъстват на парада в Москва по случай празника. Това обяви днес журналистът от руската държавна телевизия "Россия-1" Павел Зарубин, цитиран от ТАСС.

"9 май "ще бъде натоварен работен ден. Ще има двустранни срещи с гостите, които ще бъдат с нас", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в предаването на Зарубин "Вести".

След като партията на премиера Виктор Орбан загуби парламентарните избори в Унгария миналия месец, Фицо е смятан за най-проруския лидер в Европейския съюз, отбелязва Ройтерс.

Вчера словашкият премиер, който поддържа близки отношения с Путин, обяви след телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, че ще посети Киев, но не посочи точна дата.

