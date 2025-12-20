Путин по стъпките на Сталин. Маха дълга традиция

Владимир Путин ще стане първият държавен глава на Русия след Йосиф Сталин, който няма да напише мемоари. Голяма загуба ли е това? Едва ли, но ако удържи обещанието, ще прекъсне луксозната традиция, които всички негови предшественици с удоволствие спазваха.

Намерението му беше огласено по време на маратонската пресконференция в петък, която продължи над 4 часа и половина.

В същото време той обмисля да изпрати послание към бъдещите поколения с капсула на времето, която да бъде отворена след 100 години.

Посланието вече си го е написал, а на срещата с медиите една от тях услужливо му зададе точно този въпрос.

Президентът театрално се замисли, гледайки някъде в далечината, над главите на слушателите, а след това започна да диктува дълъг текст, който със съкращения гласи следното.

"Ние, които живеехме в Русия, в безкрайния поток на времето, през 20-ти и 21-ви век, с благодарност приемахме всичко, което е правено от нашите деди. Живеехме с настоящите си грижи, но не стояхме на едно място. Опитвахме се по най-добрия възможен начин да решим проблемите, които нашето време ни поставяше. Мислехме за бъдещето, мислехме за теб. А ако сега държиш нашето послание в ръцете си, това означава, че се чувстваш част от нашия общ безкраен поток на времето. Това означава, че ти усещаш и разбираш връзката между времената. Ние работехме, борехме се, мислехме за теб, не живеехме напразно. И успяхме по много начини. Пожелаваме ти твоите деца, внуци и правнуци да се горди с теб толкова, колкото ние сме горди с нашите бащи, дядовци и прадядовци"

С две думи, Путин не се надява на преценка и добри оценки от потомците, а на тяхното приемане за "общия поток на времето". На общата памет и история на Русия, макар сега тя да е тъжна и горчива.

